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22 листопада • оновлено в 10:51
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Розведення сил: рятувальники показали, що відбувається у Петрівському. фото

1.5т
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Українська сторона у четвер, 21 листопада, розпочала демонтаж фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил біля Петрівського і Богданівки.

Як повідомляє головне управління ДСНС України у Донецькій області, здійснено повний демонтаж двох бліндажів. Рятувальники обстежили 0,01 гектар території, вилучили і знищили три вибухонебезпечних предмети (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

"Від сьогодні в районі розведення сил розпочала роботу інженерна група ДСНС України. Станом на 14:40 здійснено повний демонтаж двох бліндажів", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському

Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському

dn.dsns.gov.ua

Новини
Розведення сил на Донбасі: терористи вдалися до нової підлості

В операції брали участь 21 людина особового складу та вісім одиниць техніки, одна спецгрупа інженерів. Загалом розмінуванням займалися 30 працівників ДСНС, і залучалося 13 одиниць техніки.

Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському

Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському

dn.dsns.gov.ua

Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському

Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському

dn.dsns.gov.ua

Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському

Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському

dn.dsns.gov.ua

Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському

Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському

dn.dsns.gov.ua

Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському

Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському

dn.dsns.gov.ua

Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському

Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському

dn.dsns.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Відведення військ на Донбасі
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