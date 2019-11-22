Розведення сил: рятувальники показали, що відбувається у Петрівському. фото

Українська сторона у четвер, 21 листопада, розпочала демонтаж фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил біля Петрівського і Богданівки.
Як повідомляє головне управління ДСНС України у Донецькій області, здійснено повний демонтаж двох бліндажів. Рятувальники обстежили 0,01 гектар території, вилучили і знищили три вибухонебезпечних предмети (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).
"Від сьогодні в районі розведення сил розпочала роботу інженерна група ДСНС України. Станом на 14:40 здійснено повний демонтаж двох бліндажів", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському
dn.dsns.gov.ua
В операції брали участь 21 людина особового складу та вісім одиниць техніки, одна спецгрупа інженерів. Загалом розмінуванням займалися 30 працівників ДСНС, і залучалося 13 одиниць техніки.
Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському
dn.dsns.gov.ua
Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському
dn.dsns.gov.ua
Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському
dn.dsns.gov.ua
Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському
dn.dsns.gov.ua
Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському
dn.dsns.gov.ua
Рятувальники показали, що відбувається у Петрівському
dn.dsns.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL:
1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про перегляд дати відведення військ у районі населеного пункту Петрівське Донецької області. Причиною став обстріл, який зафіксували на цій ділянці.
Представники "Л/ДНР" влаштували провокацію, заявивши, що готові до відведення військ біля Петрівського.
Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив, що розведення сил у районі Петрівського розпочнеться 8 листопада.
У відповідь на це ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив представникам СММ ОБСЄ про готовність почати розведення 9, а не 8 листопада. А також закликав українську сторону "виявити здоровий глузд" у цьому питанні.
9 листопада стартувало розведення військ у районі Петрівського.
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