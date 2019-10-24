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24 жовтня • оновлено в 04:29
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Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
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"Розведення сил – не ганьба, а перший крок до миру": що стоїть за SMS-атаками на бійців ЗСУ

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Поховавши під обстрілами можливість проведення розведення військ у районі двох населених пунктів на Донбасі, проросійські окупанти зробили ставку на інформаційну атаку бійців ЗСУ, які несуть службу в зоні проведення ООС.

В останні кілька днів, українським військовим приходять SMS-повідомлення провокаційного змісту. В основному бійців намагаються переконати про безглуздість війни на сході України і необхідності робити перші кроки на шляху до миру.

Що задумали ставленики Кремля – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

  • В SMS-повідомленнях окупанти намагаються переконати українських військових залишити свої пости на Донбасі.

  • Це може бути пов'язано з провалом старту відведення військ на двох напрямках від лінії розмежування в Луганській області.

  • Командування Збройних Сил України та бійці в зоні ООС знають, як діяти у разі провокацій з боку проросійських терористів.

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"Розведення сил – не ганьба, а перший крок до миру"

Такий текст повідомлення напередодні прийшов на мобільні телефони бійців ЗСУ. Скріни SMS на своїй сторінці в Facebook розмістив журналіст Костянтин Реуцький.

"SMS-спам для бійців ЗСУ. Напередодні "другого Мінська" та наші дні. Змінюється текст, але не мета", – написав він, порівнявши нові повідомлення з отриманими ще в лютому 2015 року.

"Розведення сил – не ганьба, а перший крок до миру": що стоїть за SMS-атаками на бійців ЗСУ

facebook.com/reutski

А ось таке повідомлення отримували українські військові у розпал боїв за Дебальцеве: "Оточення немає, йдемо". На скріні можна побачити дату отримання повідомлення – 15 лютого, менш ніж через тиждень ЗСУ втратили контроль над Дебальцевим. Втрати армії обчислюються сотнями людей, зокрема полоненими і зниклими безвісти.

"Розведення сил – не ганьба, а перший крок до миру": що стоїть за SMS-атаками на бійців ЗСУ

facebook.com/reutski

Днем раніше про інформаційну атаку на українських військових у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, такі повідомлення бійці на лінії розмежування отримували 24 серпня – на День незалежності України.

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"Зміст текстів повторює наратив, який кілька років тому кинутий російськими або проросійськими медіа в українське суспільство: "Війна на Сході – це війна олігархів". Це формулювання охоче підхопили люди, яким потрібна хоч якась внутрішня мотивація, щоб ігнорувати факт війни в країні", – зазначив журналіст.

"Розведення сил – не ганьба, а перший крок до миру": що стоїть за SMS-атаками на бійців ЗСУ

Telegram Цаплієнко

У кінці вересня інформаційно-аналітичний центр Ради національної безпеки України попереджав про те, що окупанти на Донбасі розсилають місцевим жителям і українським військовослужбовцям SMS-повідомлення з метою психологічного впливу.

"Окупанти активізували застосування завезеного з Росії обладнання для розсилки спам SMS-повідомлень абонентам мобільного зв'язку з метою психологічного впливу на особовий склад ЗС України та населення", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією розвідки, такі дії окупаційна влада робить у зв'язку зі зниженням останнім часом довіри до місцевих і російських ЗМІ з боку місцевого населення.

Також було встановлено, що інформаційні операції росіяни проводять, зокрема, за допомогою станції радіоелектронної боротьби РБ341В "Леєр-3", тому для України подібні SMS-повідомлення є прямою ознакою присутності саме військових РФ.

РБ341В "Леєр-3"

РБ341В "Леєр-3"

SMS-атака вже не актуальна

Незважаючи на публікації журналістів, офіційно інформація про інформатаки з боку Донбасу не підтверджуються. Ветеран АТО та волонтер Мирослав Гай, посилаючись на свої джерела у зоні проведення ООС, повідомив OBOZREVATEL, що в оперативно-тактичному угрупуванні "Північ" (Луганський напрямок) ніхто подібних повідомлень не отримував.

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"На Луганському напрямку такого немає. Можливо, на інших напрямках були поодинокі випадки, але ось у Станиці Луганській місцеві жителі, або військові про такі випадки останнім часом не повідомляли", – розповів він.

Крім того, волонтер не бачить жодної необхідності у скоєнні подібного роду інформаційних атак, оскільки є інші, більш сильні канали впливу.

"Зараз, коли російські канали працюють на території України, коли віщають радіостанції з окупованих територій, і найчастіше їх сигнал потужніший, ніж український, робити інформаційний вплив за допомогою SMS можливо, але це не доцільно. Вони і так мають досить впливу", – пояснив Гай.

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Насправді, як згадує колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, останній такий сплеск був у грудні 2018 року, коли було оголошено військовий стан у низці українських областей, що межують з РФ.

Дмитро Золотухін

Дмитро Золотухін

"Лівий берег"

"Тоді відправляли SMS-повідомлення з таким посилом, що зараз усіх відправлять на війну, відберуть майно на потреби ЗСУ, заберуть машини на "єврономерах". Тобто такі меседжі, які спрямовані на дезінформацію і дезорієнтацію місцевого населення і ЗСУ", – розповів він в ефірі ObozTV.

На його думку, у командування збройними силами повинні бути інструкції на тему того, як реагувати в подібних випадках. А те, що і командирам, і бійцям пояснювали, як діяти в такому разі, в коментарі OBOZREVATEL підтвердив ексзаступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

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"На повідомлення не потрібно звертати уваги, й одразу повідомляти про них командиру для того, щоб наші відповідні служби могли вжити необхідних заходів реагування. І вже давно говорили про те, що потрібно намагатися якомога менше користуватися мобільними на передовій", – каже колишній чиновник, зазначивши, що повністю заборонити використання телефонів у зоні проведення ООС практично неможливо.

Георгій Тука

Георгій Тука

"5 канал"

А ось далі, подібні випадки повинні ставати предметом розслідування з боку правоохоронних органів – СБУ або військової розвідки.

"На скрінах чітко видно номери телефонів, з яких були відправлені повідомлення. Їх можна ідентифікувати, можна вирахувати стільники, з яких надходила така інформація. Якщо вони є зареєстрованими в мережі мобільних операторів, то провокатора буде неважко вирахувати", – сказав Золотухін.

Відведення військ на Донбасі провалилося

Один із варіантів тексту повідомлення, який опублікували журналісти, і стосується розведення військ на Донбасі, найімовірніше, спрямований на спробу переконати воїнів ЗСУ залишити свої позиції.

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Невдале розведення військ у Золотому і Петровському, яке мало стартувати ще 7 жовтня, остаточно провалилося, і причиною тому – постійний обстріл із боку бойовиків.

Починаючи з 7 жовтня, у зведеннях штабу ООС практично щодня повідомляється про обстріл з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї, зокрема і ділянок розведення силами російських терористичних військ.

Із 7 по 23 жовтня в зоні проведення ООС загинули 6 українських військовослужбовців, ще десятки поранені.

Нагадаємо, що однією з головних умов початку проведення військ на двох ділянках – це дотримання режиму тиші, як мінімум, протягом 7 днів.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Особи
Георгій Тука Мирослав Гай Дмитро Золотухін
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС Новини Донбасу
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