Розумний годинник навчилися використовувати для визначення COVID-19

Розумний годинник і фітнес-браслет можна використовувати для раннього визначення COVID-19, оскільки вони дозволяють стежити за частотою пульсу і параметрами сну людини.

До таких висновків прийшли американські вчені, що проводили дослідження на групі з п'яти тисяч добровольців, життєві показники яких відстежували за допомогою гаджетів, пишуть "Известия".

Прискорений пульс і збільшення часу сну характерні для 85% пацієнтів з коронавірусом, що визначають гаджети.

Відзначається, що даний метод може стати більш масовим способом діагностики, ніж тест ПЛР, і дасть можливість виявляти хворобу в інкубаційному періоді, за 14 днів до появи симптомів.

"Під час дослідження відстежувалися три показника: пульс в стані спокою, частота серцевих скорочень, яка припадає на один крок при ходьбі, а також тривалість сну. Аналіз інформації за допомогою нашого математичного алгоритму показав, що у 85% заражених коронавірусом випробовуваних спостерігалося збільшення даних показників ще до появи перших симптомів СOVID-19", – відзначили дослідники.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені, проаналізувавши 14 типів масок, прийшли до висновку, що хірургічні маски – найефективніший метод захисту від коронавірусу. Вони затримують більше 90% крапельок слини, які розповсюджуються при розмові.