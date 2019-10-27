"Розстріляне Відродження": в Україні вшановують пам'ять кривавого злочину СРСР

27 жовтня в Україні шанують річницю початку знищення української інтелектуальної еліти, "Розстріляного Відродження", в російському урочищі Сандармох співробітниками КДБ СРСР.
Про це повідомляє видання "Укрінформ". Найбільшу групу ув'язнених, більше 1000 чоловік, розстріляли з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року.
Урочище Сандармох
twitter.com
Кожен із загиблих був видатним фахівцем в області культури, науки і політики. Майже всі були вбиті у віці 36-50-ти років.
У списку розстріляних виявилися:
засновник нового українського театру Лесь Курбас;
український прозаїк Валер'ян Підмогильний;
драматург, громадський і освітній діяч, газетяр, редактор Микола Куліш;
лідер "неокласиків", вчений, поет, перекладач західноєвропейської і античної літератури Микола Зеров;
історик, політичний діяч, академік Матвій Яворський;
український політик, громадський діяч, прем'єр-міністр УНР, один із засновників УАПЦ Володимир Чеховський;
письменник, поет, публіцист і драматург Михайло Яловий;
письменник, поет, критик, публіцист і теоретик літератури Валер'ян Поліщук;
радянський поет, основоположник і теоретик українського футуризму Михайль Семенко.
Микола Зеров
twitter.com
Міхіал Яловий
twitter.com
Валер'ян Поліщук
twitter.com
Лесь Курбас
twitter.com
Микола Куліш
twitter.com
Валер'ян Підмогильний
twitter.com
Михайло Семенко
twitter.com
"Їх обірвані життя - не тільки на совісті капітана Матвєєва, безпосереднього виконавця розстрілів (до речі, згодом також репресованого), але і на совісті тодішнього керівництва СРСР і безпосередньо Сталіна, адже саме він був одним з головних ініціаторів знищення України – думаючої, творчої, сильної . Йому потрібна була слабка безвольна республіка з переламаним хребтом – немічний паралітик, цілком і повністю залежний від волі і примх "господаря", адже саме в таких умовах і може існувати тоталітаризм", – відзначає видання.
Сандармох – лісове урочище в Медвеж'єгорськом районі Республіки Карелія (площа близько 10 гектарів) стало братською могилою для майже 7 тис. розстріляних в 30-х роках органами НКВС людей 60 національностей. Місце масових страт людей знайшли громадські активісти в липні 1997 року.
Урочище Сандармох
twitter.com
27 жовтня 1997 року, в 60-ту річницю злочину сталіністів, в Сандармоху вперше провели Дні пам'яті. У них брала участь невелика делегація з України, у складі якої були Євген Сверстюк, Іван Драч, Лариса та Тетяна Крушельницька.
урочище Сандармох
twitter.com
Тоді ж було встановлено дерев'яний український хрест. 2004 року товариство української культури "Калина" за рахунок світового українства побудувало гранітний козацький хрест "Вбитим синам України".
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, про те, що з себе представляла радянська міліція, як вона працювала і чим вона відрізнялася від сучасної поліції в розвинених країнах.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram