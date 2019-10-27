"Розстріляне Відродження": в Україні вшановують пам'ять кривавого злочину СРСР

27 жовтня в Україні шанують річницю початку знищення української інтелектуальної еліти, "Розстріляного Відродження", в російському урочищі Сандармох співробітниками КДБ СРСР.

Про це повідомляє видання "Укрінформ". Найбільшу групу ув'язнених, більше 1000 чоловік, розстріляли з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року.

Урочище Сандармох twitter.com

Кожен із загиблих був видатним фахівцем в області культури, науки і політики. Майже всі були вбиті у віці 36-50-ти років.

У списку розстріляних виявилися:

засновник нового українського театру Лесь Курбас;

український прозаїк Валер'ян Підмогильний;

драматург, громадський і освітній діяч, газетяр, редактор Микола Куліш;

лідер "неокласиків", вчений, поет, перекладач західноєвропейської і античної літератури Микола Зеров;

історик, політичний діяч, академік Матвій Яворський;

український політик, громадський діяч, прем'єр-міністр УНР, один із засновників УАПЦ Володимир Чеховський;

письменник, поет, публіцист і драматург Михайло Яловий;

письменник, поет, критик, публіцист і теоретик літератури Валер'ян Поліщук;

радянський поет, основоположник і теоретик українського футуризму Михайль Семенко.

Микола Зеров twitter.com

Міхіал Яловий twitter.com

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Михайло Семенко twitter.com

"Їх обірвані життя - не тільки на совісті капітана Матвєєва, безпосереднього виконавця розстрілів (до речі, згодом також репресованого), але і на совісті тодішнього керівництва СРСР і безпосередньо Сталіна, адже саме він був одним з головних ініціаторів знищення України – думаючої, творчої, сильної . Йому потрібна була слабка безвольна республіка з переламаним хребтом – немічний паралітик, цілком і повністю залежний від волі і примх "господаря", адже саме в таких умовах і може існувати тоталітаризм", – відзначає видання.

Сандармох – лісове урочище в Медвеж'єгорськом районі Республіки Карелія (площа близько 10 гектарів) стало братською могилою для майже 7 тис. розстріляних в 30-х роках органами НКВС людей 60 національностей. Місце масових страт людей знайшли громадські активісти в липні 1997 року.

Урочище Сандармох twitter.com

27 жовтня 1997 року, в 60-ту річницю злочину сталіністів, в Сандармоху вперше провели Дні пам'яті. У них брала участь невелика делегація з України, у складі якої були Євген Сверстюк, Іван Драч, Лариса та Тетяна Крушельницька.

урочище Сандармох twitter.com

Тоді ж було встановлено дерев'яний український хрест. 2004 року товариство української культури "Калина" за рахунок світового українства побудувало гранітний козацький хрест "Вбитим синам України".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, про те, що з себе представляла радянська міліція, як вона працювала і чим вона відрізнялася від сучасної поліції в розвинених країнах.

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