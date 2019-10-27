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27 жовтня • оновлено в 13:30
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"Розстріляне Відродження": в Україні вшановують пам'ять кривавого злочину СРСР

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27 жовтня в Україні шанують річницю початку знищення української інтелектуальної еліти, "Розстріляного Відродження", в російському урочищі Сандармох співробітниками КДБ СРСР.

Про це повідомляє видання "Укрінформ". Найбільшу групу ув'язнених, більше 1000 чоловік, розстріляли з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року.

Урочище Сандармох

Урочище Сандармох

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Як у 1905 році: у Росії не виключили масових розстрілів

Кожен із загиблих був видатним фахівцем в області культури, науки і політики. Майже всі були вбиті у віці 36-50-ти років.

У списку розстріляних виявилися:

  • засновник нового українського театру Лесь Курбас;

  • український прозаїк Валер'ян Підмогильний;

  • драматург, громадський і освітній діяч, газетяр, редактор Микола Куліш;

  • лідер "неокласиків", вчений, поет, перекладач західноєвропейської і античної літератури Микола Зеров;

  • історик, політичний діяч, академік Матвій Яворський;

  • український політик, громадський діяч, прем'єр-міністр УНР, один із засновників УАПЦ Володимир Чеховський;

  • письменник, поет, публіцист і драматург Михайло Яловий;

  • письменник, поет, критик, публіцист і теоретик літератури Валер'ян Поліщук;

  • радянський поет, основоположник і теоретик українського футуризму Михайль Семенко.

Микола Зеров

Микола Зеров

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Міхіал Яловий

Міхіал Яловий

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Валер'ян Поліщук

Валер'ян Поліщук

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Лесь Курбас

Лесь Курбас

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Микола Куліш

Микола Куліш

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Валер'ян Підмогильний

Валер'ян Підмогильний

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Михайло Семенко

Михайло Семенко

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"Їх обірвані життя - не тільки на совісті капітана Матвєєва, безпосереднього виконавця розстрілів (до речі, згодом також репресованого), але і на совісті тодішнього керівництва СРСР і безпосередньо Сталіна, адже саме він був одним з головних ініціаторів знищення України – думаючої, творчої, сильної . Йому потрібна була слабка безвольна республіка з переламаним хребтом – немічний паралітик, цілком і повністю залежний від волі і примх "господаря", адже саме в таких умовах і може існувати тоталітаризм", – відзначає видання.

Сандармох – лісове урочище в Медвеж'єгорськом районі Республіки Карелія (площа близько 10 гектарів) стало братською могилою для майже 7 тис. розстріляних в 30-х роках органами НКВС людей 60 національностей. Місце масових страт людей знайшли громадські активісти в липні 1997 року.

Урочище Сандармох

Урочище Сандармох

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27 жовтня 1997 року, в 60-ту річницю злочину сталіністів, в Сандармоху вперше провели Дні пам'яті. У них брала участь невелика делегація з України, у складі якої були Євген Сверстюк, Іван Драч, Лариса та Тетяна Крушельницька.

урочище Сандармох

урочище Сандармох

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Тоді ж було встановлено дерев'яний український хрест. 2004 року товариство української культури "Калина" за рахунок світового українства побудувало гранітний козацький хрест "Вбитим синам України".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, про те, що з себе представляла радянська міліція, як вона працювала і чим вона відрізнялася від сучасної поліції в розвинених країнах.

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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Давайте начнем с того,что в 37 году КГБ не могло расстреливать. По одной причине- КГБ тогда еще не было. Во вторых эта,так сказать,элита,очень похожа на нынешнюю. Так что по делу.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Во-первых, судя по останкам людей в солдатских шинелях, большинство расстреляных были пленными красноармейцами и расстреляны финнами. Во-вторых, те люди, о ком подняли вселенский плач левозащитники, были частью Советской системы и сидели на хлебных должностях. Просто в 37-38 годах началась внутривидовая резня коммунистов большевиками и наоборот. Заслуга Сталина и Берии в том, что они в конце 38-го сумели остановить резню и покарали наиболее активных палачей.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
всё историю придумываете,великие вы наши )))
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