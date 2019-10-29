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29 жовтня • оновлено в 12:40
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Розширені зіниці й тремтячі руки: у Києві спіймали маршрутника під наркотиками

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У Києві співробітники відділу безпеки дорожнього руху та патрульної поліції затримали водія пасажирського автобуса за водіння в стані наркотичного сп'яніння.

Про це пише 24 канал. Інцидент трапився вранці 28 жовтня. Поліцейські помітили автобус, водій якого здійснював дивні маневри на швидкості.

Патрульні зупинили його і виявили, що чоловік позбавлений судом права керувати транспортними засобами за водіння в нетверезому вигляді. Ба більше, у нього помітили явні ознаки наркотичного сп'яніння: розширені зіниці очей, що не реагують на світло, тремтячі пальці рук.

У Києві спіймали маршрутника під наркотиками

У Києві спіймали маршрутника під наркотиками

svidok.online

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У медзакладі після огляду підозри щодо вживання заборонених речовин підтвердилися.

Патрульні задокументували виявлені порушення й склали на водія протокол за ч. 2 ст. 130 (повторне протягом року керування в стані сп'яніння), а також винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права) КУпАП.

Крім цього, в поліції підготували відповідні листи до Укртрансбезопеки й Департаменту транспортної інфраструктури КМДА для реагування в межах їхньої компетенції – ухвалення рішення про позбавлення ліцензії та розірвання договору з перевезення пасажирів по даному маршруту відповідно.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві п'яний водій таксі Uber мало не збив кількох людей, а потім врізався у вантажівку Mercedes.

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Україна Київ
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