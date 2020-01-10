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10 січня • оновлено в 12:08
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Розшифрування "чорних скриньок" літака МАУ: Україна й Іран ухвалили рішення

10.3т
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Фахівці з Ірану й України домовилися про спільне розшифрування бортових самописців літака Boeing 373 "Міжнародних авіаліній України", який зазнав аварії під Тегераном, залишивши осторонь політичні моменти.

Як передає агентство Bloomberg, контролювати перебіг розслідування буде судова влада Ірану.

"Сторони домовилися про спільне проведення розслідування й отримання даних із "чорних скриньок", – йдеться в повідомленні.

Україна та Іран будуть разом розшифровувати "чорні скриньки" Boeing 737

Україна та Іран будуть разом розшифровувати "чорні скриньки" Boeing 737

Наголошується, що сторони мають у своєму розпорядженні обладнання, необхідне для отримання даних.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
yкры такого нафантазируют...)
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Zadorozhnyi Vasyl
Zadorozhnyi Vasyl
И снова проходил мимо, то й ішов би подалі. Фантазувати, особливо на тему ісконна русскіх зімєль, це ваша улюблена робота.
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Оборудование для расшифровки черных ящиков есть только в нескольких странах. Иран и Украина там не числятся. Вопрос. А как они собираются это делать?
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Kom Himi, Есть еще один вопрос. Иран является стороной заинтересованной в спускании этого на тормозах. И крайне заинтересован списать это дело на пилотов, технику или на психа шахида в самолете. Расшифровка должна проводиться незаинтересованной стороной.
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Kom Himi
Kom Himi
Лапоть Чубатый, а вот это правильный вопрос
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