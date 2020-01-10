Розшифрування "чорних скриньок" літака МАУ: Україна й Іран ухвалили рішення

Фахівці з Ірану й України домовилися про спільне розшифрування бортових самописців літака Boeing 373 "Міжнародних авіаліній України", який зазнав аварії під Тегераном, залишивши осторонь політичні моменти.

Як передає агентство Bloomberg, контролювати перебіг розслідування буде судова влада Ірану.

"Сторони домовилися про спільне проведення розслідування й отримання даних із "чорних скриньок", – йдеться в повідомленні.

Україна та Іран будуть разом розшифровувати "чорні скриньки" Boeing 737

Наголошується, що сторони мають у своєму розпорядженні обладнання, необхідне для отримання даних.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який упав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

Рятувальники виявили "чорну скриньку" українського літака Boeing 737, який розбився одразу після злету.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував катастрофу українського літака МАУ в Ірані.

В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

У МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав, а також прокоментували катастрофу в Ірані.

Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing 737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найгарячішій точці планети".

У РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.