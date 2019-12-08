Розсадник раку? На Івано-Франківщині збунтувалися проти мобільної вишки

У селищі Делятин на Івано-Франківщині жителі не дозволили мобільному оператору lifecell встановити своє обладнання, оскільки вважають, що вишка опромінювала їх і дітей.

Як пише місцеве видання Репортер, Делятин – це єдиний населений пункт на трасі Н09 без нормального стільникового покриття. Lifecell запропонував жителям самим вибрати оптимальне місце для встановлення вишки, провівши громадське слухання в жовтні.

На них прийшло 38 чоловік (у селищі проживає вісім тисяч чоловік). Із присутніх 32 делятинця мали право голосу і всі вони проголосували проти установки мобільного обладнання.

На Івано-Франківщині збунтувалися проти мобільного вишки gazeta.ru

За результатами слухань на сесії селищної ради в листопаді постановили відмовити оператору в установці устаткування.

Як розповів глава Делятина Богдан Климчук, п'ять років тому там вже стояла вишка іншого оператора, яку також прибрали силами громади. Тоді говорили, що багато жителів почали хворіти на онкологію.

Компанія не змогла переконати членів місцевого виконкому в безпеці мобільного обладнання, оскільки люди не сприймали аргументів.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що немає будь-яких переконливих наукових даних на користь того, що випромінювання від базових станцій мобільного стільникового зв'язку та бездротових мереж призводить до негативних наслідків для здоров'я.

Як писав OBOZREVATEL, національний телеком оператор збільшив територію 4G ще в 6 областях України.

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