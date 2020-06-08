Розроблено правила безпечних обіймів під час пандемії COVID-19. Схема

Епідеміологи зі США вважають, що ризик передачі коронавірусу під час коротких обіймів досить низький.

Видання The New York Times створило інструкцію в картинках про те, як правильно обійматися, щоб не заразитися COVID-19 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як правильно обійматися

Експерти радять під час обіймів вживати таких заходів безпеки:

Одягніть маску;

Не обіймайтесь в приміщенні;

Не торкайтесь до одягу або тіла іншої людин обличчям та маскою;

Не обіймайте того, хто кашляє або має інші симптоми захворювання.

"Під час обіймів положення вашого обличчя має найбільше значення, тому відведіть його в протилежну сторону від обличчя людини, з якою обіймаєтесь", – пише видання.

Рекомендується не говорити і не кашляти в процесі, а також обійматися не довго – бажано зробити це якнайшвидше, адже ризик передачі інфекції при тривалішому контакті зростає.

"Також постарайтеся не плакати. Сльози та нежить збільшують ризик контакту з рідиною, у якій може бути збудник інфекції", – йдеться в порадах.

Після обіймів потрібно швидко відступити один від одного та помити руки.

Поки що невідомий рівень точної дози збудника інфекції, при якій можна заразитися коронавірусом. Попередня оцінка становить від 200 до 1000 копій вірусу. Натомість бризки кашлю можуть містити у собі від 5000 до 10 000 копій, але більша частина бризок осідає на землю або інших поверхнях.

Якщо людина не кашляє або не розмовляє під час обіймів, то ризик зараження, ймовірно, є напрочуд низьким.

nytimes.com

nytimes.com

nytimes.com

nytimes.com

nytimes.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти дали поради, як уникнути зараження COVID-19 під час відвідування ресторанів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!