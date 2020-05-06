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6 травня • оновлено в 23:23
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Розробка вакцини від коронавірусу в Україні: Ляшко пояснив ситуацію

6.3т
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В Україні немає установ, у яких вітчизняні дослідники могли б працювати над створенням вакцини проти коронавірусу COVID-19.

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Тому на сьогодні такі препарати у нашій країні не розробляють. Про це в інтерв'ю "Сегодня" сказав головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, раніше МОЗ надсилав запити до Академії наук і Академії медичних наук із певним переліком проблем, чому вони не можуть взятися за винайдення вакцини проти коронавірусної хвороби.

Розробка вакцини від COVID-19 в Україні не ведеться – Ляшко

Розробка вакцини від COVID-19 в Україні не ведеться – Ляшко

"Академія наук готова, якщо в них буде лабораторна база, що дозволить проводити дослідження. Ще до початку епідемії я розмовляв із президентом Академії медичних наук, а також із директором Інституту епідеміології ім. Громашевського. І ми ухвалили тоді загальне рішення, що побудуємо одну лабораторію на території Інституту епідеміології", – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що така установа працюватиме як для практичних досліджень, які зараз реалізовуються для коронавірусу, так і для наукових. На думку головного санітарного лікаря, це дасть змогу вченим "об'єднати науку та практику".

"Надалі ми зможемо розробляти певні діагностичні тест-системи або досліджувати ефективність лікування деяких препаратів. Також буде можливість займатися розробкою імунобіологічних препаратів", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що з бюджету країни буде виділено щонайменше мільйон доларів на вакцину від коронавірусу. Це відбудеться тільки в разі, якщо дослідження покажуть позитивні результати.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
медицина Академія наук України
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