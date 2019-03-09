"Розриваємо останні мотузки": Порошенко розлютив росіян заявою про нову перемогу України

За останні п'ять років Україна звільнилася від культурної окупації Росії.

Таку заяву зробив президент Петро Порошенко 9 березня, виступаючи під час заходів у Каневі на Тарасовій горі з нагоди 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, передає прес-служба глави стани.

"Ми звільнилися від культурної окупації, яка аж ніяк не менш небезпечна, ніж окупація фізична. За останні п'ять років українська мова, україномовна пісня, україномовна книга, україномовне кіно отримали надійні позиції в просторі навколо нас, а головне — в наших серцях, серцях всіх українців", — сказав Порошенко.

Він зазначив, що українська мова нарешті зайняла в суспільстві належне місце, при цьому права носіїв інших мов не були порушені.

"Ми припинили багаторічне приниження, коли українську мову в Україні доводилося буквально рятувати. Сьогодні її позиції сильні як ніколи. Сьогодні у нас вже вищі амбіції — так представити нашу культуру і мову, щоб весь світ за достоїнством оцінив їх красу і силу", — сказав Порошенко.

Він також вказав на роль отримання Томосу і автокефальної церкви в процесі становлення української автентичної культури.

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"Ми розриваємо останні мотузки, якими в'язала нас до себе Москва, яка змушувала нас століттями ходити до церкви, на яку Шевченко говорив, що це "церква-домовина", — підкреслив український президент.

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president.gov.ua

president.gov.ua

У Росії вже встигли критично відреагувати на заяви Порошенко. Так, член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Олег Морозов різко відповів на слова українського лідера, заявивши, що він нібито намагається впровадити в Україні новий тип духовної окупації.

"Це новий тип духовної окупації, коли людей намагаються позбавити пам'яті і розуму", — цитує російського парламентарія "РИА Новости".

Він також упевнений, що Порошенко нібито намагається виправдати руйнування власних культурних коренів ім'ям Тараса Шевченка, який "є символом єдності російської та української культури і природної двомовності російського і українського народів".

Олег Морозов "Интерфакс"

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що "русскій мір" на Донбасі зазнав поразки.

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