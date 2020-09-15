Нічні події, коли сталася розгерметизація газогону, що супроводжувалося годинним ревінням, мені нагадав проблему, що досі в Україні відсутнє належне оповіщення населення у разі надзвичайних подій.

На Заході, коли щось трапляється: повені, пожежі, землетруси, заворушення, військові дії - якщо ви перебуваєте в зоні події, Ви автоматично отримуєте на свій мобільний, телевізор, планшет, комп’ютер текстове повідомлення від влади з приблизно таким текстом: "Ви знаходитеся в зоні такого-то лиха. Наші служби працюють над цим, потрібно ще стільки-то годин. Рекомендуємо Вам зачинити вікна, двері, сидіти вдома/ взяти документи і вийти на вулицю/взяти документи, гроші, запас харчів і добиратися до такого-то пункту/евакуації підлягають такі-то населені пункти, місце збору там то. Все буде добре".

Аналогічні повідомлення транслюються по телебаченню, радіо.

Звісно, для цього владі необхідно розуміти, що відбувається, бо якщо Ви отриаєте повідомлення від Уряду "Ааааааааа! Хто я? Де я? Ховайтеся, хто де може!", то це лише посилить паніку.

Наразі, єдиним шляхом зрозуміти, що відбувається - це визначити самому причину надзвичайної події: вторгнення інопланетян/американський бомбардувальник/російське вторгнення/прорив газогону. Далі додзвонитися на аварійну службу і мати діалог наступного характеру:

- доброї ночі, в районі села Іванковичі Васильківського району 20 хв тому було чутно вибух, після чого чутно дуже сильний постійний низькочастотний звук.

- Алльо! Серйозно? Ми не в курсі! А дайте Ваш мобільний. У нас тут все тихо.

- я розумію, що у Вас тихо. Які наші дії? Що показують Ваші датчики? Чи бачите Ви падіння тиску, чи перекрили подачу газу?

- ні, ми нічого не бачимо. А де Ви кажете, це трапилося?

- у групах в фейсбуці пишуть, що між Чабанами і Хотивом.

- ага, добре, вишлемо зараз аварійну бригаду. Перекрийте краще газ у себе вдома.

Після цього ти пишеш у відомих фб-пабліках, які вже поширюють неймовірні речі про пожежі в Жулянах/дим над Києвом, що все ок, бригада виїхала.

І лише коли звук стихає і через 30 хв бачиш повідомлення від однієї сільської ради, що все під контролем, селищний голова особисто виїхав на місце аварії, щоб забити освячений чопик у дірку - ти розумієш, що ВИЖИЛИ і місцеві вибори на носі.

Але все ж, Михайло Федоров, автоматичне оповіщення населення треба зробити обов’язково.

Бо окрім Вас - більше нікому.

На жаль, коли у 2017 нас атакував вірус "Петя" і я просив Уряд зайнятися такою системою оповіщення серйозно - мене ніхто не почув.

І необхідно передбачити алгоритм дій, якщо падає інтернет, мобільний звязок, не працює стаціонарний телефон, глушать радіо.

Все ж таки війна триває.

А при раптовому наступі перші години хаосу можуть вирішити багато...

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