Відбувся другий етап обміну полоненими між Україною і "ЛНР"

У четвер, 16 квітня, на КППВ біля Станиці Луганської відбувся другий етап обміну полоненими – між Україною і терористами "ЛНР".

Як повідомляється на Telegram-каналах окупантів, обмін мав відбутися за формулою "11 на 7", але в підсумку вона була скоригована – "11 на 4" (три людини нібито відмовилися від обміну).

Також бойовики показали кадри прибуття їх колони на місце обміну і процедуру верифікації списків. За процесом спостерігав Червоний Хрест (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Обмін полоненими між Україною і "ЛНР" РИА Новости

Обмін полоненими між Україною і "ЛНР" РИА Новости

Обмін полоненими Telegram-канал "Темник"

Обмін полоненими Telegram-канал "Темник"

Обмін полоненими Telegram-канал Inside Donetsk

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