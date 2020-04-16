Відбувся другий етап обміну полоненими між Україною і "ЛНР"

Вікторія Довгань Суспільство 12:49, 16.04.2020 Оновлено: 13:20, 16.04.2020

У четвер, 16 квітня, на КППВ біля Станиці Луганської відбувся другий етап обміну полоненими – між Україною і терористами "ЛНР".

Як повідомляється на Telegram-каналах окупантів, обмін мав відбутися за формулою "11 на 7", але в підсумку вона була скоригована – "11 на 4" (три людини нібито відмовилися від обміну).

Також бойовики показали кадри прибуття їх колони на місце обміну і процедуру верифікації списків. За процесом спостерігав Червоний Хрест (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Обмін полоненими між Україною і "ЛНР"
РИА Новости
Обмін полоненими між Україною і "ЛНР"
РИА Новости
Обмін полоненими
Telegram-канал "Темник"
Обмін полоненими
Telegram-канал "Темник"
Обмін полоненими
Telegram-канал Inside Donetsk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • вранці 16 квітня відбувся перший етап обміну полоненими між Україною і терористами "ДНР". Він завершився о 10:00.

  • Обмін відбувся біля окупованої Горлівки. Українська сторона передала 10 осіб, терористи – 9.

  • Офіс президента показав фото звільнених в'язнів окупантів. На кадрах видно, що люди виглядають змученими, втомленими, у багатьох з них поранення.

  • Нагадаємо, раніше в мережі з'явився список з понад 30 українців, які досі перебувають в полоні у бойовиків. Серед них є військовослужбовці.

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