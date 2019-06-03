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/Суспільство

Розпадеться на дві частини: Портников спрогнозував розкол України

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Війна з Росією на Донбасі може закінчитися для України її поділом на дві частини – європейську та ту, яка підтримує Кремль.

Таку думку висловив у своєму блозі для LB.ua український журналіст Віталій Портников.

За його словами, Україна найближчі десятиліття буде "битися в судомах", оскільки проросійська влада буде змінювати шанувальників євроінтерації, і так буде відбуватися на кожних наступних виборах.

"Аж до приходу періоду "історичної втоми" і навіть краху Росії або ж до куди більш глибокого і масштабного розколу самої України на частини, одна з яких остаточно визначиться зі своїм європейським вибором, а інша вирішить залишитися в єдності з колишньою метрополією", – спрогнозував він.

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Віталій Портников

Віталій Портников

При цьому Портников вважає, що Кремль погодиться на завершення конфлікту на Сході тільки в разі успішного вербування українців.

"Ця війна може завершитися тільки тоді, коли в Кремлі переконаються, що проекту майбутньої інтеграції українських територій в загальноімперський простір більше нічого не загрожує, що сили, які виступають за незалежність і суверенітет України і її вступ до НАТО і ЄС остаточно маргіналізовані, що більшість українців готові, умовно кажучи, стати росіянами або підданими росіян", – пояснив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що глава Росії Володимир Путін готовий почати російсько-українські відносини з "чистого аркуша" і припинити війну. Однак для цього президенту Володимиру Зеленському доведеться погодитися на всі ультиматуми, які Кремль висуває Україні з 2014 року.

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Особи
Віталій ПортніковВолодимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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поперечный вадим
поперечный вадим
Война с Россией может закончиться только ядерным ударом по Львову.Других вариантов нема!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
поперечный вадим, нафига?
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