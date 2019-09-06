Розміром з яйце: на Запоріжжі випав руйнівний град. Фото

У ніч на 6 вересня у Мелітопольському районі Запорізької області разом із дощем село накрив град розміром із голуб'яче яйце.
Фотографії з села Тихонівка опублікувало місцеве видання "РИА Мелитополь".
Великі шматки льоду побили шиферні дахи на будинках, а в Астраханці град повністю вкрив землю.
"Добре, що град був у нічний час. Такий і череп міг пробити, не кажучи вже про рослини", – зазначили жителі.
На Запоріжжі випав град
На Запоріжжі випав град
Як повідомляв OBOZREVATEL, біля берегів окупованої Росією Ялти (Крим) у п'ятницю, 6 вересня, пронісся смерч.
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