Розкрито таємницю смерті "кричущої мумії" з Єгипту

Кричуща жінка з королівської усипальниці в Дейр-ель-Бахарі померла від серцевого нападу, а до раптової смерті призвів тяжкий атеросклероз коронарних артерій.

Таємницю смерті вченим вдалося розкрити за результатами комп'ютерної томографії, повідомляє Ahram Online. Дослідники вважають, що в процесі бальзамування було збережено положення тіла жінки, в якому вона перебувала в момент смерті.

Комп'ютерна томографія мумії (English.ahram.org.eg)

"Положення тіла з зігнутими і схрещеними ногами, з поверненою вправо головою і відвислою щелепою. Ми припускаємо, що тіло могло бути виявлено не раніше, ніж через кілька годин після смерті", – пояснив єгиптолог Захі Хавасс.

Кричуща мумія з Єгипту (English.ahram.org.eg)

Мумію кричущої жінки виявили в 1881 році поблизу міста Луксор в усипальниці серед 40 мумій членів царської династії. Особа жінки все ще викликає суперечки серед вчених.

Кричуща мумія з Єгипту (English.ahram.org.eg)

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