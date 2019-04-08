Розкрито таємницю кохання з першого погляду

Вчені досліджували, як ми вибираємо романтичних партнерів, і пояснили, що відбувається насправді від першого погляду і першої розмови до першого побачення.

Перше враження про людину складається під впливом речей поза нашим контролем - неврологічних процесів, які ми не до кінця розуміємо, і стереотипів, які далеко не завжди відповідають дійсності, пише BBC.

Ми вирішуємо, чарівна людина чи ні, буквально за частку секунди, але часто помиляємося, відкинувши кращий варіант.

Ми оцінюємо привабливість іншої людини за 1/10 секунди

Оцінюючи нове обличчя за частку секунди, ми визначаємо три основних якості людини - його привабливість, надійність і впливовість. Все це має сенс з точки зору еволюції.

Привабливість визначає партнера для спаровування, надійність - корисна соціальна риса, потрібна, наприклад, для турботи про потомство, а точне визначення домінування допомагає уникнути конфліктів.

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Перші враження - квапливі і поверхневі, щоб дійсно з'ясувати, подобаються люди один одному, потрібна розмова.

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Перша розмова

Дослідники взялися також з'ясувати, як перша розмова онлайн впливає на рішення піти на побачення.

"Перший крок робить зазвичай чоловік, але найцікавіше, що ми виявили на диво мало гендерних відмінностей в стратегіях спілкування", - відзначає Лізель Шараба, доцент Університету Західної Вірджинії.

Кращою стратегією, як з'ясували вчені, є обговорення переваг партнера.

Щире зізнання в тому, чого саме ви чекаєте від потенційного романтичного партнера, було більш ефективним, ніж розмова про стан, статус або кохання.

Очевидно, це допомагає позбутися від зайвих очікувань перед особистою зустріччю.

"Ми схильні ідеалізувати людей, коли немає достатньо інформації про них, що призводить до розчарувань", - пояснює Шараба.

Перше побачення

Зазвичай ми вибираємо людей, які мають приблизно однаковий з нами рівень фізичної привабливості, впевненості в собі і популярності. Це загальна стратегія, як для жінок, так і для чоловіків.

Люди з високою самооцінкою схильні вибирати і більш впевнених в собі партнерів, оскільки вони більше вірять у свій успіх.

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Цікаво, що люди зазвичай не надто реалістично оцінюють свої переваги.

Наприклад, чоловіки часто говорять, що їм подобаються розумні жінки, але на практиці все трохи інакше, можливо тому що вони самі не дуже впевнені в рівні свого інтелекту.

Психологи називають це "розривом емпатії між гарячим і холодним станом". У спокійному (холодному) стані ми впевнені, що здатні до раціональних рішень. Але коли ми перебуваємо під впливом емоцій, ми можемо вести себе інакше.

Так після особистої зустрічі нам може здатися дуже привабливим людина, яка абсолютно не відповідає всім тим критеріям, про які ми говорили раніше.

Спід-дейтінг, або "швидкі побачення" є найкращим полем для дослідження поведінки під час романтичних знайомств. Люди за вечір знайомляться з декількома потенційними партнерами і у них є всього кілька хвилин на спілкування.

Дослідники помітили, що після вдалого побачення, учасники зустрічі зазвичай вже не вибирали іншого партнера протягом усього вечора.

На Заході більш привабливими вважають індивідуалістів, на відміну від Азії, де більше цінують такі якості, як доброта.

Те, наскільки важлива для нас певна риса характеру, також залежить від ментальності.

"На Заході привабливими вважають нарцисів", - відзначає Карен Ву з Каліфорнійського університету.

"Вони зазвичай екстраверти і впевнені в собі. Вони також приділяють багато уваги своїй зовнішності, а тому краще виглядають", - додає вона.

Однак, як для чоловіків, так і для жінок в будь-якій культурі найважливішим фактором все ж залишається фізична привабливість.

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