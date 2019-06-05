Розкрито метод, як за допомогою чашки кави влаштуватися на роботу

Директор австралійської компанії розповів, як за допомогою чашки кави знайти ідеального співробітника для фірми.

Глава "Ксерокс Австралія" Трент Іннес повідомив про перевірку, якій піддається на співбесіді кожен претендент, пише The Sun.

Він пояснив, що перед самою співбесідою проводжає людину на кухню, де пропонує щось взяти з собою: воду, чай або каву (найчастіше беруть каву). Після цього вони разом направляються в кабінет, де і відбувається співбесіда.

Іннес зазначає, що якщо здобувач пропонує віднести порожню чашку назад на кухню, тоді його кандидатура точно буде розглядатися.

"Я не змушую їх насправді відносити чашку на кухню, але їхня пропозиція дуже важлива. Вона показує їх уважність і ставлення до роботи та офісу", – пояснив він.

Іннес наголосив, що якщо здобувач просто йде, залишивши чашку стояти на столі, то він автоматично потрапляє в чорний список. Знань можна навчитися, досвід – придбати, але куди важче отримати або змінити особисті якості, додав директор.

Чашка кави

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