Співробітник Центру європейської безпеки Інституту міжнародних відносин (Прага) Андреас Умланд висловив переконання, що для забезпечення суверенітету та територіальної цілісності Україні потрібно володіти ядерною бомбою.

Про це він розповів на заході присвяченому 25-річниці Будапештського меморандуму, передає "Укрінформ". За його словами, невиконання меморандуму та агресія Росії проти України поставили під сумнів сам Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Головний меседж, який випливає з усієї цієї історії з Будапештським меморандумом: все що вам треба, це – бомба, а не якісь угоди – Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Будапештський меморандум чи щось інше. Вам потрібна бомба – щоб зберегти свої суверенітет, кордони та територіальну цілісність", – заявив він.

Умланд також заявив, що дослідження вказують на те, що Україна "могла б зберегти декілька тактичних ракет, декілька ядерних боєголовок" після розпаду СРСР, і це "повністю змінило б ситуацію".

"Адже в такому випадку ситуація виглядала б наступною: Крим – це, звичайно, дуже привабливо, але чи ви готові ризикувати Москвою заради Криму? З огляду на ядерні боєголовки, які Україна могла б мати", – сказав експерт.

За його словами, наявність у Росії ядерної зброї також вплинуло на те, чому вона себе так вільно вела під час агресії проти України й чому інші держави не відреагували належним чином.

"Вся ця історія з анексією Криму та війною на Донбасі – це, звичайно, не лише про те, що Україна не мала ядерної зброї. Інша сторона цього – Росія мала і має ядерну зброю. Інакше Захід міг би відреагувати так, як він це зробив у Югославії, в Іраку, в Лівії. Але він не зробив так", – додав він.

"Весь ДНЯЗ перевернуто з ніг на голову. Адже тепер це означає, що потрібно мати ядерну зброю, щоб мати змогу розширювати свою територію. Щоб покласти око на той же Кримський півострів... Згідно з Договором Росії дозволено мати ядерну зброю. А Україні заборонено мати ядерну зброю і вона втрачає свою територію країні-сусідці. І це – велика проблема", – додав Умланд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські експерти вважають, що чергове загострення ситуації на Донбасі свідчить про порушення домовленості між президентами Зеленським і Путіним під час "нормандського саміту" в Парижі – рішення щодо повного припинення вогню, починаючи з 1 січня 2020 року.

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