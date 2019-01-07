''Розкольники об'єдналися!'' Кирило не зміг змиритися з перемогою ПЦУ

Глава Російської православної церкви Патріарх Кирило назвав "об'єднанням розкольників" законну Православну церкву України, яка отримала Томос.

Гнівні коментарі та критика Володимира Гундяєва прозвучали в різдвяному інтерв'ю кремлівському телеканалу "Росія 1".

"На думку ляльководів і на думку президента України, цей собор повинен був об'єднати всіх і створити єдину для всієї України православну церкву. А що вийшло? А вийшло те, що просто два розкольницькі угруповання об'єдналися", – заявив глава РПЦ.

Патріарх Кирило також назвав створення нової структури безпрецедентним втручанням державної влади в релігійні справи.

РПЦ радіо Свобода

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