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''Розкольники об'єдналися!'' Кирило не зміг змиритися з перемогою ПЦУ

6.1тЧитати матеріал російською

Глава Російської православної церкви Патріарх Кирило назвав "об'єднанням розкольників" законну Православну церкву України, яка отримала Томос.

Гнівні коментарі та критика Володимира Гундяєва прозвучали в різдвяному інтерв'ю кремлівському телеканалу "Росія 1".

"На думку ляльководів і на думку президента України, цей собор повинен був об'єднати всіх і створити єдину для всієї України православну церкву. А що вийшло? А вийшло те, що просто два розкольницькі угруповання об'єдналися", заявив глава РПЦ.

Патріарх Кирило також назвав створення нової структури безпрецедентним втручанням державної влади в релігійні справи.

РПЦ

РПЦ

радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін в Facebook послав прокляття "всім, хто йшов на компроміси з учасниками Євромайдану, марив лукавим миротворством і намагався "парити над сутичкою".

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Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Патріарх Кирило
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Ха, ха, ха. Кирюха скатился до приёмчиков кацапских пропагандонов. Если эта кацапская мразь хочет что то возразить по существу, то пусть попробует опровергнуть хоть в одном пункте каноничность получения Томоса Православной Церковью Украины. А проще говоря, Кирюха сам ушел в раскол и повел туда же все свое кацапье
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Пока напетушаренный Гундяй свой гнев изливает и рассказывает сказки "о раскольниках", приходы УПЦ МП потихоньку и без особого шума переходят в настоящую украинскую церковь - ПЦУ!!! Как говорится, Гундяй лает, а приходы переходят!
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Константинов Villi
Константинов Villi
Святая парочка - кирилл табачник и вован окурок. А бог у них Макарка. )
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