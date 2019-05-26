Розкол в ПЦУ: Філарет пішов на несподіваний крок

Почесний патріарх Філарет прийшов привітати главу ПЦУ Епіфанія з Днем ангела і побажав йому Божої допомоги, хоча раніше звинувачував його в зраді.

Про це повідомляє ТСН.Тиждень. Відзначається, що Філарет вперше з моменту існування нової церкви прийшов на службу до Епіфанія. Він зняв патріарший кукіль і тільки молився.

"Це показало сьогодні, що всі ми єдині в святкуванні дня небесного покровителя. У нас немає ніяких розділень і непорозумінь", – переконаний митрополит Київський.

Говорити з пресою Філарет не захотів. Уже біля машини до нього підійшов права рука Вселенського Патріарха митрополит Амфілохій і передав вітання від Варфоломія: "Я вам передаю привіт від Вселенського патріарха. Він вас дуже поважає і дуже любить".

Епіфаній і Філарет

Як писав OBOZREVATEL:

Філарет раніше зробив гучну заяву про те, що допускає розкол православ'я в Україні. Він стверджує, що Київський патріархат продовжує існувати.

Також він заявив, що ПЦУ хоче отримати статус патріархату, а не митрополії.

У свою чергу Епіфаній заперечує розкол церкви, наполягаючи на єдиної Помісної української православної церкви.

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