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/Суспільство

Розкол в ПЦУ: Філарет пішов на несподіваний крок

10.8тЧитати матеріал російською

Почесний патріарх Філарет прийшов привітати главу ПЦУ Епіфанія з Днем ангела і побажав йому Божої допомоги, хоча раніше звинувачував його в зраді.

Про це повідомляє ТСН.Тиждень. Відзначається, що Філарет вперше з моменту існування нової церкви прийшов на службу до Епіфанія. Він зняв патріарший кукіль і тільки молився.

"Це показало сьогодні, що всі ми єдині в святкуванні дня небесного покровителя. У нас немає ніяких розділень і непорозумінь", – переконаний митрополит Київський.

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Говорити з пресою Філарет не захотів. Уже біля машини до нього підійшов права рука Вселенського Патріарха митрополит Амфілохій і передав вітання від Варфоломія: "Я вам передаю привіт від Вселенського патріарха. Він вас дуже поважає і дуже любить".

Епіфаній і Філарет

Епіфаній і Філарет

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Особи
Патріарх ФіларетМитрополит Епіфаній
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Golan Sim
Golan Sim
Битва за термос приняла нешуточный характер - филарет денисенко снова обнажил свой звериный оскал..
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Федоров Федор
Федоров Федор
Старому раскольнику молодые что-то пообещали или просто пригрозили.
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Это возрастное: сегодня одно говорит, вчера второе?
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