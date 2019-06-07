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Розкладалися заживо: стало відомо про чудесне спасіння пожежних після Чорнобиля

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Деякі пожежники, які першими прибули на гасіння пожежі на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 року і отримали жахливі дози радіації, вижили, завдяки унікальному методу українського лікаря.

Цією історією поділилася у мережі користувач Лала Тарапакіна. Відомо, що перших ліквідаторів, опромінених особливо сильно (13 осіб), доставили на літаку у Москву, у 6-у клінічну лікарню. Однак, не всі знають, що місць тоді не вистачило. І інших відвезли у київський інститут радіології та онкології, до головного радіолога України, Леоніда Кіндзельского.

До нього прибули 11 пожежних, і лікар почав відчайдушну боротьбу за їх життя.

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Чорнобильська катастрофа

Чорнобильська катастрофа

Факти ICTV

У Москві вирішили лікувати постраждалих за методом американського доктора Роберта Гейла: він полягав у пересадці кісткового мозку. У Києві збунтувалися і використовували свій метод: теж вдавалися до трансплантації, однак внутрішньовенно і не вбиваючи при цьому власний кістковий мозок людини.

Київський онколог Аннна Губарєва розповідала: "... Ми їх мили. Не як у Москві, тільки в душі, а мили їх внутрішньовенно, цілодобово, вимиваючи і абсорбуючи з їх крові все, що було можливо вимити і абсорбувати".

"А у цей час у Москві 13 пожежників від 23 до 30 років чекали на приїзд доктора Гейла в болісному наркотичному сні: гостра променева хвороба – це розкладання заживо", – йдеться в історії.

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Через багато років методика доктора Гейла була визнана помилковою і — пізніше —злочинною: у США його чекав скандал на рівні Конгресу, а у СРСР нарешті з'ясували, що він — просто військовий лікар без медичної освіти, який ставив експерименти на людях.

У результаті, як стало відомо, він загубив майже всіх наданих йому для порятунку ліквідаторів.

"З 13 московських пацієнтів, пожежників зміни Правика, вже до 16 травня померли 11. З 11 пожежників тієї ж зміни, але лікувалися у Кіндзельского, живі залишилися всі", – підсумувала оповідачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС розкритикували серіал "Чорнобиль" від НВО, в якому розповідається про аварію, яка сталася 26 квітня 1986 року.

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Місце
УкраїнаЧорнобиль
Тег
ЧАЕС
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