"Розірву!" У метро Харкова накинулися на відому жебрачку. Відео

У харківському метрополітені побили відому жебрачку міста. Відповідне відео опублікували користувачі соцмереж.

"Ось і підійшла кар'єра "актриси" до заходу. Сьогодні в метро її попинали пасажири", - йдеться у підписі під відео (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

На записі видно, як одна з жінок накидається на "актрису" і завдає їй кілька ударів руками і ногами. Заспокоїти пасажирку намагалися люди, які знаходилися поруч.

Status Quo

Як тільки поїзд під'їхав до станції, професійна собирательница милостині вилетіла з вагона, вигукнувши: "Я тебе розірву в наступний раз".

Героїня відео "працює" в метро вже близько 15 років. Жінка багато разів ставала героєм мемів, в яких вона фігурує як "актриса без Оскара". Шахрайка "збирала" гроші на операцію собі, а також родичам.

Раніше OBOZREVATEL з'ясував, як жебраки в Україні заробляють мільйони і розкрив найпопулярніші схеми цього бізнесу.

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