Розіграш подушки на OBOZREVATEL: названо переможця

Редакція OBOZREVATEL вітає переможця чергового конкурсу, в якому розігрувалася подушка "Венето Комфорт Антистрес", — Вадима Стефаненка.
Нагадаємо, що виграти приз міг лише один читач. Нинішньому переможцю вдалося обійти 494 конкурентів, які повністю виконали всі умови. Загалом у конкурсі взяли участь 702 наших читачі.
Тим же, кому удача не посміхнулася цього разу, варто спробувати свої сили в нашому новому розіграші двох квитків на концерт гурту "Антитіла" у Харкові 7 червня.
Для того, щоб узяти у ньому участь, необхідно буде зареєструватися на сайті, встановити наш додаток-розширення для браузера Chromе або авторизуватися через e-mail. Після цього протягом всього розіграшу треба щодня відвідувати сайт і переглядати на ньому мінімум три сторінки.
Вибір переможця
Після закінчення конкурсу 27 травня у прямому ефірі ObozTV буде визначене ім'я єдиного переможця. Це відбудеться на програмі "Студія Обозреватель" в період з 10 до 11 ранку.
Детальніше ознайомитися з умовами конкурсу ви можете, перейшовши за цим посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможцем розіграшу став Сергій Скорик. Він виграв ковдру "Венето Комфорт Літо", обійшовши 480 конкурентів.
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