Розіграш медсертіфіката на OBOZREVATEL: названий переможець

Редакція OBOZREVATEL вітає переможця 28 конкурсу, в якому розігрувався сертифікат на 50 тис. грн на послуги медичного центру Олега Колібаби, — Андрія Левченка.
Нагадаємо, що конкурс проходив із 4 по 10 березня, і приз міг отримати тільки один читач. Нинішньому переможцю вдалося обійти 634 конкурентів, котрі повністю виконали всі умови. Загалом у конкурсі взяли участь 1150 наших читачів.
Вибір переможця
Тим же, кому удача не посміхнулася цього разу, варто спробувати свої сили в нашому новому розіграші сертифіката на 1 тис. грн від мережі магазинів BROCARD.
Для того, щоб взяти в ньому участь, необхідно буде зареєструватися на сайті, встановити наш додаток-розширення для браузера Chromе або авторизуватися через e-mail. Після цього протягом усього розіграшу потрібно щодня відвідувати сайт і переглядати на ньому щонайменше три сторінки.
Після закінчення конкурсу, 18 березня, в прямому ефірі ObozTV буде визначене ім'я єдиного переможця. Це відбудеться на програмі "Студія Обозреватель" у період із 10 до 11 ранку.
Детальніше ознайомитися з умовами конкурсу ви можете, перейшовши за цим посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцем попереднього розіграшу став Сергій Лук'янченко. Він виграв сертифікат на 1000 грн від мережі магазинів BROCARD, обійшовши 343 конкурентів.
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