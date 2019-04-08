Розіграш кольє на OBOZREVATEL: названо переможця

Редакція OBOZREVATEL вітає переможця 32 конкурсу, в якому розігрувалося кольє з кристалами Swarovski, — Олександра Котта.

Нагадаємо, конкурс проходив з 1 по 7 квітня, і приз міг отримати лише один читач. Нинішньому переможцю вдалося обійти 605 конкурентів, які повністю виконали всі умови. Загалом у конкурсі взяли участь 823 наших читачі.

Вибір переможця

Ті ж, кому фортуна не посміхнулася цього разу, варто спробувати свої сили в нашому новому розіграші набору чаїв.

Для того, щоб взяти в ньому участь, необхідно буде зареєструватися на сайті, встановити наш додаток-розширення для браузера Chromе або авторизуватися через e-mail. Після цього протягом всього розіграшу треба щодня відвідувати сайт і переглядати на ньому мінімум три сторінки.

Після завершення конкурсу, 15 квітня, у прямому ефірі ObozTV буде визначене ім'я єдиного переможця. Це станеться на програмі "Студія Обозреватель" в період з 10 до 11 ранку.

Детальніше ознайомитися з умовами конкурсу ви можете, перейшовши за цим посиланням.

Інформація про сам конкурс — тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцем попереднього розіграшу став Анатолій Котович. Він виграв 1 кг кави у зернах, обійшовши 605 конкурентів.

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