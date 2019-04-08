|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Розіграш кольє на OBOZREVATEL: названо переможця

683Читати матеріал російською

Редакція OBOZREVATEL вітає переможця 32 конкурсу, в якому розігрувалося кольє з кристалами Swarovski, — Олександра Котта.

Нагадаємо, конкурс проходив з 1 по 7 квітня, і приз міг отримати лише один читач. Нинішньому переможцю вдалося обійти 605 конкурентів, які повністю виконали всі умови. Загалом у конкурсі взяли участь 823 наших читачі.

Вибір переможця

Вибір переможця

Ті ж, кому фортуна не посміхнулася цього разу, варто спробувати свої сили в нашому новому розіграші набору чаїв.

Для того, щоб взяти в ньому участь, необхідно буде зареєструватися на сайті, встановити наш додаток-розширення для браузера Chromе або авторизуватися через e-mail. Після цього протягом всього розіграшу треба щодня відвідувати сайт і переглядати на ньому мінімум три сторінки.

Новини
Розіграш футболки на OBOZREVATEL: названо переможця

Після завершення конкурсу, 15 квітня, у прямому ефірі ObozTV буде визначене ім'я єдиного переможця. Це станеться на програмі "Студія Обозреватель" в період з 10 до 11 ранку.

Детальніше ознайомитися з умовами конкурсу ви можете, перейшовши за цим посиланням.

Інформація про сам конкурс тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцем попереднього розіграшу став Анатолій Котович. Він виграв 1 кг кави у зернах, обійшовши 605 конкурентів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Тег
Обозреватель
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки