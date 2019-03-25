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Розіграш футболки на OBOZREVATEL: названо переможця

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Редакція OBOZREVATEL вітає переможця 30 конкурсу, в якому розігрувалася футболка з логотипом ЗМІ №1 в Україні, — Олега Ремінного.

Нагадаємо, конкурс проходив з 18 по 24 березня, і приз міг отримати тільки один читач. Нинішньому переможцю вдалося обійти 5274 конкурентів, які повністю виконали всі умови. В цілому в конкурсі взяли участь 737 наших читачів.

Ті ж, кому удача не посміхнулася цього разу, варто спробувати свої сили в нашому новому розіграші 1 кг кави в зернах.

Вибір переможця

Вибір переможця

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Розіграш медсертіфіката на OBOZREVATEL: названий переможець

Для того, щоб взяти в ньому участь, необхідно буде зареєструватися на сайті, встановити наш додаток-розширення для браузера Chromе або авторизуватися через e-mail. Після цього протягом всього розіграшу потрібно щодня відвідувати сайт і переглядати на ньому мінімум три сторінки.

Після закінчення конкурсу, 1 квітня, в прямому ефірі ObozTV буде визначено ім'я єдиного переможця. Це станеться на програмі "Студія Обозреватель" в період з 10 до 11 ранку.

Детальніше ознайомитися з умовами конкурсу ви можете, перейшовши за цим посиланням.

Інформація про сам конкурс тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцем попереднього розіграшу став Володимир Шевчук. Він виграв сертифікат на 1000 грн від мережі магазинів, обійшовши 666 конкурентів.

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Місце
Україна
Тег
Обозреватель
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