Розіграш футболки на OBOZREVATEL: названо переможця

Редакція OBOZREVATEL вітає переможця 30 конкурсу, в якому розігрувалася футболка з логотипом ЗМІ №1 в Україні, — Олега Ремінного.

Нагадаємо, конкурс проходив з 18 по 24 березня, і приз міг отримати тільки один читач. Нинішньому переможцю вдалося обійти 5274 конкурентів, які повністю виконали всі умови. В цілому в конкурсі взяли участь 737 наших читачів.

Ті ж, кому удача не посміхнулася цього разу, варто спробувати свої сили в нашому новому розіграші 1 кг кави в зернах.

Вибір переможця

Для того, щоб взяти в ньому участь, необхідно буде зареєструватися на сайті, встановити наш додаток-розширення для браузера Chromе або авторизуватися через e-mail. Після цього протягом всього розіграшу потрібно щодня відвідувати сайт і переглядати на ньому мінімум три сторінки.

Після закінчення конкурсу, 1 квітня, в прямому ефірі ObozTV буде визначено ім'я єдиного переможця. Це станеться на програмі "Студія Обозреватель" в період з 10 до 11 ранку.

Детальніше ознайомитися з умовами конкурсу ви можете, перейшовши за цим посиланням.

Інформація про сам конкурс — тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцем попереднього розіграшу став Володимир Шевчук. Він виграв сертифікат на 1000 грн від мережі магазинів, обійшовши 666 конкурентів.

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