Розіграш екшн-камери на OBOZREVATEL: названо переможця

Редакція OBOZREVATEL вітає переможця 12 конкурсу, в якому розігрувалася екшн-камера, — Людмилу Григорюк.

Нагадаємо, конкурс проходив з 22 по 28 жовтня, і приз міг отримати лише один читач. Нинішній переможиці вдалося обійти 1009 конкурентів, які повністю виконали всі умови. Загалом у конкурсі взяли участь 1407 наших читачів.

Вибір переможця

Тим же, кому фортуна не посміхнулася цього разу, варто спробувати свої сили в нашому новому розіграші LTE-планшета, який триватиме з 29 жовтня по 4 листопада.

Для того, щоб взяти у ньому участь, необхідно зареєструватися на сайті, встановити наш додаток-розширення для браузера Chromе або авторизуватися через e-mail. Після цього протягом всього розіграшу треба щодня відвідувати сайт і переглядати на ньому мінімум три сторінки.

Після завершення конкурсу, 5 листопада, у прямому ефірі ObozTV буде визначене ім'я єдиного переможця. Це станеться на програмі "Студія Обозреватель" у період з 10 до 11 ранку.

Детальніше ознайомитися з умовами конкурсу ви можете, перейшовши за цим посиланням.

Інформація про сам конкурс - тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня переможцем щотижневого розіграшу став Павло Лотоцький, який отримав дев'ятидюймовий 3G планшет.