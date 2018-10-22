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Розіграш 3G планшета на OBOZREVATEL: названо переможця

2.3тЧитати матеріал російською

Редакція OBOZREVATEL вітає нового переможця конкурсу, в якому розігрувався 9-дюймовий 3G планшет. Ним став Павло Лотоцький.

Нагадаємо, що конкурс проходив із 16 по 22 жовтня, і приз міг отримати тільки один читач. Нинішньому переможцю вдалося обійти 1034 конкурентів, які повністю виконали всі умови.

Розіграш 3G планшета на OBOZREVATEL: названо переможця

Загалом у конкурсі взяли участь 1 577 читачів.

Розіграш 3G планшета на OBOZREVATEL: названо переможця

Нагадаємо: щоб взяти участь у конкурсі, необхідно зареєструватися на сайті, встановити наш додаток-розширення для браузера Chromе або авторизуватися через e-mail. Після цього протягом всього розіграшу потрібно щодня відвідувати сайт і переглядати на ньому щонайменше три сторінки.

Новини
Розіграш планшета на OBOZREVATEL: названо переможця

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня переможницею конкурсу стала Олександра Щербина.

Розіграш 3G планшета на OBOZREVATEL: названо переможця

Вона виграла 24-дюймовий SMART-телевізор. Тим, кому удача не посміхнулася цього разу, варто спробувати свої сили в нашому новому розіграші. Тож уважно стежте за сайтом.

Місце
Україна
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Ски Андрей
Ски Андрей
Эээ! Это мой телевизор!!!! А ну верните назад!!!! )))))))))))))))))))
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3
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andreyev andrei
andreyev andrei
Неправильно! Есть более достойные: малахов егорка, кожедуб, махал махалыч, да софа ильченко, наконец!:-))))
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2
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
andreyev andrei, это точно! Сайт окончательно превращается в нечто.
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1

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