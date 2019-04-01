Розіграш 1 кг кави на OBOZREVATEL: названо переможця

Редакція OBOZREVATEL вітає переможця 31 конкурсу, в якому розігрувався 1 кг кави в зернах, — Анатолія Котовича.

Нагадаємо, конкурс проходив з 25 по 31 березня, і приз міг отримати лише один читач. Нинішньому переможцю вдалося обійти 605 конкурентів, які повністю виконали всі умови. Загалом у конкурсі взяли участь 864 наших читачі.

Ті ж, кому фортуна не посміхнулася цього разу, варто спробувати свої сили в нашому новому розіграші намиста з кристалами Swarovski.

Вибір переможця

Для того, щоб взяти в ньому участь, необхідно буде зареєструватися на сайті, встановити наш додаток-розширення для браузера Chrome або авторизуватися через e-mail. Після цього протягом всього розіграшу треба щодня відвідувати сайт і переглядати на ньому мінімум три сторінки.

Після закінчення конкурсу, 8 квітня, у прямому ефірі ObozTV буде визначене ім'я єдиного переможця. Це станеться на програмі "Студія Обозреватель" у період з 10 до 11 ранку.

Детальніше ознайомитися з умовами конкурсу ви можете, перейшовши за цим посиланням.

Інформація про сам конкурс — тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцем попереднього розіграшу став Олег Ремінний. Він виграв футболку з логотипом ЗМІ №1 в Україні, обійшовши 527 конкурентів.

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