Рожевий місяць-2020: коли спостерігати найяскравішу суперповню року

У ніч з 7 на 8 квітня українці зможуть побачити найяскравіший супермісяць року – так званий рожевий місяць.

Як пише Daily Express, Місяць досягне своєї найнижчої орбіти увечері 7 квітня, а максимально яскравим він буде в досвітні години 8 квітня.

В астрономії суперповнею вважається момент проходження Місяця в межах 90% від перигею. Наступного разу місяць такої величини і яскравості можна буде побачити 27 квітня і 26 травня 2021 року.

Рожевий місяць-2020

Хоча назва передбачає, що місяць буде мати певний колір, це не так. Він названий "рожевим" у честь кольору дикого земного флоксу, одного з ранніх весняних квітів.

До речі, дана суперповня пройде в зoдіaкaльнoму сузір'ї Терези. Тому шанувальники астрології вважають добу під час повного Місяця енергетично потужною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у нічному небі 9 лютого вперше в 2020 році можна було спостерігати суперповню, яку також називають "сніжним" Місяцем.

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