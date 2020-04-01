Головна Новини
1 квітня • оновлено в 11:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Рожевий місяць-2020: коли спостерігати найяскравішу суперповню року

965
Читати матеріал російською

У ніч з 7 на 8 квітня українці зможуть побачити найяскравіший супермісяць року – так званий рожевий місяць.

Як пише Daily Express, Місяць досягне своєї найнижчої орбіти увечері 7 квітня, а максимально яскравим він буде в досвітні години 8 квітня.

В астрономії суперповнею вважається момент проходження Місяця в межах 90% від перигею. Наступного разу місяць такої величини і яскравості можна буде побачити 27 квітня і 26 травня 2021 року.

Рожевий місяць-2020

Рожевий місяць-2020

Хоча назва передбачає, що місяць буде мати певний колір, це не так. Він названий "рожевим" у честь кольору дикого земного флоксу, одного з ранніх весняних квітів.

До речі, дана суперповня пройде в зoдіaкaльнoму сузір'ї Терези. Тому шанувальники астрології вважають добу під час повного Місяця енергетично потужною.

Рожевий місяць-2020: коли спостерігати найяскравішу суперповню року

Як повідомляв OBOZREVATEL, у нічному небі 9 лютого вперше в 2020 році можна було спостерігати суперповню, яку також називають "сніжним" Місяцем.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги