"Рожеві окуляри зняті": Казарін розповів про розчарування кримчан Росією

Кримчани, які на незаконному референдумі 2014-го року голосували за приєднання півострова до Росії і раділи триколорам на його території, тепер в своєму рішенні розчаровані.

Російська Федерація не схожа на країну з їх телевізора і на відміну від України, там неможливо знайти управу на чиновників і державу. Рожеві окуляри зняті, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL український журналіст Павло Казарін.

"Не можна говорити, що такі настрої тотальні, але значна частина кримчан, які були раді зміні прапорів, дійсно зняли рожеві окуляри. Виявилося, що Росія не схожа на країну з їхнього телевізору і на відміну від України опротестувати державне рішення неможливо так само, як і знайти управу на чиновника", – зазначив Казарін.

Анексія Криму

Що стосується самих росіян, то, за словами журналіста, "ейфорія від "кримнаш" у них пройшла вже через два роки після анексії. Це показали соцопитування, коли рівень підтримки влади повернувся на рівень кінця 2013 року".

Новини Крым превратился в яд

"Суспільство не може жити в мобілізованому стані, рано чи пізно вона спадає. Такий закон людської психології. Мобілізаційний ефект від Криму зійшов нанівець, виправдати ним підвищення пенсійного віку не виходить", – проаналізував журналіст.

За його словами, це не означає, що росіяни готові відмовитися від Криму. Просто вони почали сприймати його як звичайний російський регіон, типу Пензи або Саратова.

"Але так само, як і долею Пензи або Саратова звичайного росіянина складно заманити на барикади і пояснити, чому він повинен затягувати пояс, так і Кримом більше не виходить виправдати агресію Кремля у внутрішній політиці", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупований Крим перестав бути сакральним для росіян, через що суспільство розділилося надвоє.

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