Розгром табору в Києві: в поліції обіцяють жорстку реакцію

Поліція жорстко реагуватиме на порушення закону, зокрема на злочини проти етнічних меншин.

Про це заявили в ГУ Нацполіціі Києва, коментуючи розгром членами Національних дружин табору ромів в Національному парку "Голосіївський".

"Поліція жорстко реагуватиме на порушення закону незалежно від того, членами яких організацій є порушники. Ніхто немає права здійснювати незаконні дії, ставити псевдо ультиматуми чи заради піару проводити показові погроми щодо інших громадян. Зокрема, і щодо представників етнічних меншин", - йдеться в повідомленні.

У заяві наголошується, що поліцейські в рамках профілактики відвідали табір і встановили особи усіх ромів, які там проживали. І в четвер, 7 травня, вони покинули територію парку. Після чого активісти з сокирами і молотами приїхали в парк і, знімаючи на відео, влаштували погром і заважали співробітникам парку розчищати територію. В результаті ніхто не постраждав.

За фактом цих дій поліцією Києва відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Національні дружини розігнали табір ромів, який розташовувався в Голосіївському парку.