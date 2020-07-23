Розгін Майдану, тиск Януковича і розвал ЗСУ: що повідомив ексначальник Генштабу Замана і чим важливі його показання

Підозрюваний у державній зраді ексначальник Генштабу України генерал-полковник Володимир Замана дав пресконференцію за підсумками судового засідання, під час якої розповів про спроби розгону Майдану в лютому 2014 року, тиск президента Віктора Януковича, який втік, і про неготовність Збройних сил України до початку війни. OBOZREVATEL зібрав найважливіші його заяви.

Розгін Майдану

Говорячи про події Революції гідності, Замана повідомив, що колишня влада готувала силовий розгін мітингувальників. Для цього передбачалося ввести в Київ війська зі східної України та Криму.

За його словами, в країні було оголошено антитерористичну операцію, і він змушений був забезпечувати її виконання.

"Я, як начальник Генерального штабу, діючи за законом, повинен був надати повітряні сили для перекидання особового складу. Подивіться закон, я чітко йому слідував. Якби я не виконав його, це було десь у період 10 лютого, того ж дня я був би звільнений із лав ЗСУ, кому б від цього було б краще?" – поставив він питання.

Володимир Замана повідомив, що колишня влада готувала силовий розгін Майдану в лютому 2014 року "Інтерфакс-Україна"

Присутній на пресконференції колишній морський піхотинець Євген Еранцев повідомив, що його підрозділ, батальйон морської піхоти, що дислокується в Криму, було перекинуто з повним озброєнням із Феодосії на Київ, до того ж до особового складу доводилося, що вони будуть відновлювати законність на Майдані.

На питання, хто дав наказ висувати війська на Київ, Замана відповів: "Починаючи з лютого 2014 року мене змушували підписати директиву про притягнення ЗСУ для розгону мітингувальників. Апогею ця вимога досягла 18 лютого. Я категорично виступив проти. У результаті президент звільнив мене з посади, і в той же вечір на моє місце було призначено адмірала Юрія Ільїна, який підписав ці директиви. Вже 19 лютого ешелони з особовим складом, зокрема батальйон морської піхоти, бригади з Миколаєва та Дніпропетровська, прибули вночі на станцію Васильків, де почали розвантажуватися. Але оскільки Янукович втік, вони в терміновому порядку були відправлені назад".

Неготовність ЗСУ до війни

Відповідаючи на звинувачення в розвалі української армії, відсутності бойового складу, техніки та засобів захисту на початок війни, Замана повідомив, що знищувати військові сили почали набагато раніше. Згідно з його поясненням, "їх не було на початку 2014 року, тому що і в 2010 році їх теж не було".

Володимир Замана пояснив, чому на початок війни в 2014 році в ВСУ не було засобів захисту "Страна"

"Розповідають сьогодні, що в 2014 році не було бронежилетів, а каски були радянські, які можна було проткнути пальцем. Я не чарівник, якби вони були в 2010 або 2007 році, тоді б можна було мене запитати, чому їх немає в 2014 році", – підкреслив ексглава Генштабу.

Крім того, Замана вважає, що до занепаду української армії також призвело скорочення термінів строкової служби.

"Не я ж ухвалив рішення про те, що наші Збройні сили перейшли на рік строкової служби замість півтора. Це практично поставило ЗСУ на коліна", – заявив він.