Розгадки на оптичні ілюзії, які можуть спритно обманути зір

Олексій Тітофф Суспільство 20:19, 27.07.2020

Опубліковані оптичні ілюзії, які можуть обдурити зір. Адже на перший погляд відповідь здається лежачою на поверхні, але загадка не так проста.

Ілюзії були представлені професором Техаського університету в Ель-Пасо Девідом Новіком, передає "Медуза".

Загадки:

Якого кольору шматочок скла посередині?

Зелений

Якого кольору символ інь і ян, одного або декілька?

Один колір

Якого кольору ягоди на фото: синього, червоного або болотного?

Болотний колір

Якого кольору тенісні м'ячі?

Однакового кольору

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