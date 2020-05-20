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20 травня • оновлено в 21:58
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Розгадано дитячий ребус, який зламав мозок українським користувачам

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У соціальній мережі опублікували за ребус для дітей, який виявився не під силу багатьом користувачам.

Головоломку в Facebook опублікувала журналістка Анастасія Драмарецька.

"Хочете розім'яти мозок рано-вранці? Ось вам ребус для школярів. Я змогла зрозуміти, як це можливо, тільки знаючи відповідь", – зазначила вона.

Відзначимо, що публікація набрала майже сотню коментарів, де користувачі припускали відповідь. Деяким все ж вдалося вирішити дитячий ребус. Пропонуємо і вам вирішити головоломку.

Дитячий ребус

Дитячий ребус

Відповідь – слово "Щільність".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Тимур Григоренко
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