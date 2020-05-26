"Розформований" відділок поліції у Кагарлику продовжив роботу: з'явилося пояснення
Правоохоронці відділку поліції в Кагарлику на Київщині, який нібито розформували після інциденту з побиттям і зґвалтуванням жінки, продовжують виконувати свої обов'язки.
Цю інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Київської області, передає 24 Канал. Там відзначили, що весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведений за штат для подальшої атестації кожного працівника.
А саме відділення поліції посилили працівниками обласного управління поліції на чолі з Дмитром Литвиним. Саме він буде керувати відділенням замість Сергія Панасенка.
Раніше він заявив, що слід дати оцінку керівниками відділу, пише "Громадське". За його словами, треба проаналізувати ситуацію і дізнатися, чому раніше ніхто не звертав увагу на підозрюваних, якщо могли бути схожі інциденти.
Крім того, як розповіли в поліції, поки поліцейські залишаються на своїх посадах тому, що виведений за штат працівник і далі продовжує отримувати зарплату. Тому поки триватиме атестація, вони будуть працювати в відділенні, але вже спільно з працівниками обласного управління поліції.
Сама атестація триватиме два місяці. За її підсумками і буде вирішено, чи будуть звільняти працівників поліції з Кагарлика.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
поліцейських Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у згвалтуванні молодої жінки. Керівництво відділу поліції відсторонено, а сам відділ розформований.
Затриманими виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів.
З'ясувалося, що підозрювані в згвалтуванні поліцейські Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного, а один з них вже мав дисциплінарне стягнення.
Також поліцейські з Кагарлика, які підозрюються в згвалтуванні, можливо, уникли переатестації під час реформи поліції.
Заступник глави МВС Антон Геращенко зазначив, що потерпіла жінка, яку катували і ґвалтували поліцейські в Кагарлику, сама подзвонила на "102". Після чого підозрювані були затримані. Він назвав подію "жахливою і неприпустимою" ситуацією.
Пресофіцер ДБР Максим Білоусенко заявив, що в справі про зґвалтування в поліції Кагарлика Київської області 26-річної жінки можуть з'явитися і нові підозрювані.
Слідчі ГБР повідомили про підозру у справі про зґвалтування і побиття оперуповноваженому і начальнику одного з секторів Кагарлицького ОП Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області.