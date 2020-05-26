"Розформований" відділок поліції у Кагарлику продовжив роботу: з'явилося пояснення

Правоохоронці відділку поліції в Кагарлику на Київщині, який нібито розформували після інциденту з побиттям і зґвалтуванням жінки, продовжують виконувати свої обов'язки.

Цю інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Київської області, передає 24 Канал. Там відзначили, що весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведений за штат для подальшої атестації кожного працівника.

А саме відділення поліції посилили працівниками обласного управління поліції на чолі з Дмитром Литвиним. Саме він буде керувати відділенням замість Сергія Панасенка.

"Розформований" відділок поліції в Кагарлику продовжив роботу

Раніше він заявив, що слід дати оцінку керівниками відділу, пише "Громадське". За його словами, треба проаналізувати ситуацію і дізнатися, чому раніше ніхто не звертав увагу на підозрюваних, якщо могли бути схожі інциденти.

Крім того, як розповіли в поліції, поки поліцейські залишаються на своїх посадах тому, що виведений за штат працівник і далі продовжує отримувати зарплату. Тому поки триватиме атестація, вони будуть працювати в відділенні, але вже спільно з працівниками обласного управління поліції.

Сама атестація триватиме два місяці. За її підсумками і буде вирішено, чи будуть звільняти працівників поліції з Кагарлика.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Заступник глави МВС Антон Геращенко зазначив, що потерпіла жінка, яку катували і ґвалтували поліцейські в Кагарлику, сама подзвонила на "102". Після чого підозрювані були затримані. Він назвав подію "жахливою і неприпустимою" ситуацією.

Пресофіцер ДБР Максим Білоусенко заявив, що в справі про зґвалтування в поліції Кагарлика Київської області 26-річної жінки можуть з'явитися і нові підозрювані.