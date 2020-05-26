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26 травня • оновлено в 21:57
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"Розформований" відділок поліції у Кагарлику продовжив роботу: з'явилося пояснення

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Правоохоронці відділку поліції в Кагарлику на Київщині, який нібито розформували після інциденту з побиттям і зґвалтуванням жінки, продовжують виконувати свої обов'язки.

Цю інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Київської області, передає 24 Канал. Там відзначили, що весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведений за штат для подальшої атестації кожного працівника.

А саме відділення поліції посилили працівниками обласного управління поліції на чолі з Дмитром Литвиним. Саме він буде керувати відділенням замість Сергія Панасенка.

"Розформований" відділок поліції в Кагарлику продовжив роботу

"Розформований" відділок поліції в Кагарлику продовжив роботу

Раніше він заявив, що слід дати оцінку керівниками відділу, пише "Громадське". За його словами, треба проаналізувати ситуацію і дізнатися, чому раніше ніхто не звертав увагу на підозрюваних, якщо могли бути схожі інциденти.

Крім того, як розповіли в поліції, поки поліцейські залишаються на своїх посадах тому, що виведений за штат працівник і далі продовжує отримувати зарплату. Тому поки триватиме атестація, вони будуть працювати в відділенні, але вже спільно з працівниками обласного управління поліції.

Сама атестація триватиме два місяці. За її підсумками і буде вирішено, чи будуть звільняти працівників поліції з Кагарлика.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Слідчі ГБР повідомили про підозру у справі про зґвалтування і побиття оперуповноваженому і начальнику одного з секторів Кагарлицького ОП Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Секс-скандал у поліції Кагарлика
Місце
Україна
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