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"Роздувається, як булька": в Росії Крим назвали раковою пухлиною і отрутою

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Захоплений Крим порівняли з раковою пухлиною, від якої розходяться метастази по російському суспільству.

"Крим роздувається як булька всередині системи. Він не може бути локалізований. Від нього щодня розбігаються в різні боки ракові клітини всередині всієї державної і суспільної тканини", – сказав у своїй статті для "Нового часу" російський політолог Олександр Морозов.

За його словами, озброєна анексія Криму призвела до того, що в Росії доводиться постійно винаходити і поширювати "аргументи брехні", які виправдовують окупацію.

Кримський міст

Кримський міст

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"Крим є отрутою, яка безперервно п'ять років впорскується дрібними дозами в організм всієї системи російської освіти, культури та в цілому всієї повсякденної системи аргументації національної ідентичності. Доводиться весь час винаходити, поширювати, обговорювати на ток-шоу різні "аргументи брехні", що обґрунтовують Крим. Ця брехня повинна бути інкорпорована в шкільні підручники, в кіносюжети, в систему правової підготовки чиновництва, в усі пори і щілини соціального простору", – пише експерт.

Морозов зазначає, що російське суспільство не може жити з фактами "несправедливого присвоєння" Криму і тим, що брало участь у спробі поділу України.

"Тому доводиться безперервно виробляти той же "клей аргументації", з якого складався підручник "Історія КПРС" у пізньорадянський період, тобто суцільну витіювату брехню, яка була покликана показати правоту "генеральної лінії", незважаючи на безперервні помилки і насильство. Саме собою це "збочення розуму" перетворюється у велику машину, яку не можна потім буде вийняти з держави без шкоди для всього організму. Між цією машиною брехні і державою виникає знак рівності", – підкреслює політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму стався зсув, який торкнувся частини аеропорту "Бельбек" під Севастополем.

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Grich Lara
Grich Lara
Коротше,навіть діти маленькі знають,що красти чуже гріх і,навіть, якщо рахувати,що чуже колись було своїм,то й це не привід вдиратися до когось і забирати силою,для цього є суд,тобто легальний шлях,бо повернемось до хаосу,коли кожен буде утверджувати свою правду силою,людство ніяк не хоче вчитися на своїх помилках,бо ,мабуть,легше "забрать поделить",ніж створити і подарувати
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