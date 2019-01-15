''Розділити народи Росії і України'': Путін скипів через Томос ПЦУ

Глава Росії Володимир Путін висловив невдоволення у зв'язку з отриманням Україною Томосу про автокефалію єдиної православної церкви.

Як передає прес-служба президента РФ, Путін дав інтерв'ю сербським виданням "Політика" і "Вечірні новини", журналісти яких також назвали священиків ПЦУ "розкольниками", нагадавши, що Сербська православна церква відмовилася визнавати українську єдину церкву.

За словами Путіна, 6 січня, коли Вселенських патріархат підписав Томос про автокефалію, Стамбул нібито спробував таким чином "легалізувати в Україні розкольницькі громади, що є грубим порушенням православних канонів".

"Втім, це мало кого хвилює і в керівництві України, і в США, оскільки нова церковна структура є виключно політичним, світським проектом. Його головна мета – розділити народи Росії і України, посіяти не тільки національну, але релігійну ворожнечу. Невипадково в Києві вже заявили про "остаточне здобуття незалежності від Москви", – заявив Путін.

Російський президент також висловив упевненість, що ПЦУ нібито "повністю підконтрольна Стамбулу". Путін також поскаржився, що священиків Московського патріархату в Україні нібито "переслідують, відбирають у них храми і монастирі, а саму церкву намагаються позбавити її законного найменування".

"Очевидно, що керівництво України не може не розуміти, що спроби насильно загнати віруючих в чужій храм чреваті серйозними наслідками", – заявив він, запевняючи, що "Росія не має наміру втручатися в церковні процеси України".

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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