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"Розчленували вагітного хлопчика!" Соколова пройшлася по гучному фейку про берізку

17.9тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова Яскраво висміяла розкручений фейк російської пропаганди про те, як у Севастополі комунальники навмисне "розчленували" символ "русского міра" берізку, повторивши досвід "банедрівців".

Українка відзначила, що судячи з риторики свідка "розправи", окупанти планують звинувачувати українських націоналістів у всіх своїх бідах. Яскраву замальовку на цю тему вона представила в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"У місті зламали берізку, і жінка, щиро переживаючи, приплела сюди бандерівців! Ви тільки вдумайтеся: берізка розчленована, як тіла на бандерівській лісопилці! У Росії тепер будь-яку подію можна пояснити українськими фашистами. Дочка отримала двійку в школі — у всьому винна здвоєна блискавка на гербі СС "Галичина"! Бомж покусав собаку, як німецька вівчарка червоного комісара! Школярі надихалися газом із запальнички, як самі знаєте хто, самі знаєте де!" — із сарказмом зазначає Сколова.

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Після цього вона почала розбирати матрьошок, супроводжуючи відкривання кожної з них кумедним коментарем.

"Аааа, бандерівці розчленували березовий символ Росії! Аааа, карателі розчленували вагітного березового хлопчика! Аааа, укропи розчленували сина вагітного березового хлопчика! А цього невисокого міцного березовго хлопчика бандерівцям не розчленувати! Він їм не по зубах!" посміхаючись, сказала журналістка, тримаючи в руці найменшу фігурку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сколова розкусила безглуздий фейк російського пропагандистського телебачення про нібито атаку українського націоналіста на продавчиню через Coca-Cola з картою України без Криму.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Яніна Соколова
Місце
Росія
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира агрессивная и лживая как всегда...
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1
Wertyu Nataliya
Wertyu Nataliya
Чого це вона матюкається останнім часом? Була скромненька така, непомітна, а зараз неначе хтось"фас" сказав. Таке обличчя натхнення-неначе вірша пише!
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
У мандовоха повадки ,как у миньетчици из Бориспольского аэропорта в начале восьмидесятых ,таксисты помнится подвозили ,за четвертак .ол инклюзив ,так сказать .
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6
2 из 5 ответов | показать все
Elonka Elonka
Elonka Elonka
Муркин Шура, таки да ,просто в то время большой рот и губья соответственно ,считался признаком сосалки,дрючки сцаной и профуры,ну и повадки ,базар .как говорили ..блатных хуев насосалась.
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Ukr Igore, сынок.нахуй!
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