Українська журналістка Яніна Соколова Яскраво висміяла розкручений фейк російської пропаганди про те, як у Севастополі комунальники навмисне "розчленували" символ "русского міра" — берізку, повторивши досвід "банедрівців".

Українка відзначила, що судячи з риторики свідка "розправи", окупанти планують звинувачувати українських націоналістів у всіх своїх бідах. Яскраву замальовку на цю тему вона представила в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"У місті зламали берізку, і жінка, щиро переживаючи, приплела сюди бандерівців! Ви тільки вдумайтеся: берізка розчленована, як тіла на бандерівській лісопилці! У Росії тепер будь-яку подію можна пояснити українськими фашистами. Дочка отримала двійку в школі — у всьому винна здвоєна блискавка на гербі СС "Галичина"! Бомж покусав собаку, як німецька вівчарка червоного комісара! Школярі надихалися газом із запальнички, як самі знаєте хто, самі знаєте де!" — із сарказмом зазначає Сколова.

Після цього вона почала розбирати матрьошок, супроводжуючи відкривання кожної з них кумедним коментарем.

"Аааа, бандерівці розчленували березовий символ Росії! Аааа, карателі розчленували вагітного березового хлопчика! Аааа, укропи розчленували сина вагітного березового хлопчика! А цього невисокого міцного березовго хлопчика бандерівцям не розчленувати! Він їм не по зубах!" — посміхаючись, сказала журналістка, тримаючи в руці найменшу фігурку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сколова розкусила безглуздий фейк російського пропагандистського телебачення про нібито атаку українського націоналіста на продавчиню через Coca-Cola з картою України без Криму.

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