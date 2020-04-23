Тримали у загальній палаті через браковані тести, легенів не залишилося: шокуюча історія жертви коронавірусу в Івано-Франківську

В Івано-Франківську в міській лікарні №1 померла 63-річна Світлана Малько. Жінка 20 днів провела в лікарні, здебільшого в реанімації. У родичів досі немає офіційного підтвердження, що у Світлани був коронавірус, але лікували її саме від COVID-19 і хоронили за всіма правилами.

Тричі в жінки брали аналізи на ПЛР, і тричі в лабораторію вони надходили в неправильному стані: пробірка була перевернута, а розчин виявився не тим.

Детальніше про те, як в Івано-Франківську лікують українців від коронавірусу, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Три дні пролежала в загальній палаті

У середу, 22 квітня, рідні поховали Світлану Малько. На кладовищі її привезли у закритій домовині, бути на похороні могли не більш як 10 осіб, а священник зміг відспівати жінку тільки після того, як могилу закопали.

Такі правила поховань якщо людина загинула від COVID-19. Однак, як розповіла нам дочка Світлани – Наталія Малиновська, дотепер офіційного підтвердження, що їхня мама хворіла на коронавірус, у них немає.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Вперше Світлана Малько відчула себе погано 7 квітня – піднялася температура, з'явилася слабкість, першіння в горлі, розлад шлунка. Сімейна лікарка по телефону вирішила, що це кишкова інфекція. Однак жінці все гіршало, а коли 10 квітня зробили рентген, то виявилося, що у неї вже двостороння пневмонія. Світлану терміново відвезли в міську лікарню №1.

Міська лікарня №1 в Івано-Франківську kurs.if.ua

"Три дні пролежала в загальній палаті в терапії. Їй робили крапельниці з антибіотиком і давали якісь дві таблетки. Ще давали кисневу маску, тому що в неї падала сатурація (нестача кисню. – Авт.). Там навіть термометра не можна було допроситися, мені довелося його купити, тому що мама чекала його по три години, щоб виміряти температуру. У неї сильно боліла голова", – згадує донька Наталя Малиновська.

А вже 13 квітня пацієнтку перевели в реанімацію.

Світлані Малько було 63 роки

Пробірка була перевернута

"Спершу взяли ПЛР-тест і надіслали в лабораторію. Ми чекали результату, а його все не було. Лікарка відмовлялася називати лабораторію, куди передали аналізи нашої мами. Тільки коли ми зателефонували на гарячу лінію, і там підтвердили, що медики не мають права приховувати цю інформацію, тільки тоді нам назвали лабораторію на Рєпіна,6", – розповідає Наталя.

По телефону в лабораторії рідним сказали, що доведеться робити новий забір матеріалу, тому що цей було виконано неправильно. Беруть новий аналіз, але в лабораторії знову говорять, що доведеться робити перезабір.

Тести виявилися бракованими

"Коли взяли втретє аналізи, ми знову телефонуємо в лабораторію. Там відповідають: мовляв, що вам сказати, тест прийшов не в тій пробірці, не з тим реагентом, і взагалі, пробірка була перевернута", – говорить Наталя.

Тоді її подруга вже звернулася через соцмережі до мера Івано-Франківська. Той пообіцяв розібратися. І вже за дві години в лабораторії рідним повідомили, що тест позитивний.

"Це єдине підтвердження коронавірусу – телефонний дзвінок. Жодних документів немає. І вигляд це мало дивний: матеріал узятий неправильно, але за кілька годин тест виявився позитивним", – дивується дочка.

Легені були повністю вражені

У реанімації Світлана у свідомості провела буквально день. Її туди перевели в понеділок, 13 квітня, а вже 14-го – інтубували. Напередодні в жінки чи то розрядився, то чи зламався телефон. Увечері з нею зв'язалася друга дочка, Мар'яна.

15 пацієнтів у Івано-Франківську у важкому стані

"Вона була в доброму настрої. Тільки встигла сказати: "Ну що, Мар'яшко", як телефон відключився. У реанімації лікарі спочатку говорили, що не хочуть заряджати її телефон, щоб та не хвилювалася. Тому що підозрювали, що в неї ішемічний інфаркт. У вівторок сказали, що він поламаний. Ми ще встигли принести їй новий. Сестра у вівторок встигла її набрати й сказати, що ми всі її любимо. Після цього маму інтубували. Спершу переконували, що вона в наркотичному сні, потім – що в легкій комі. А 20-го зателефонували татові й повідомили, що мама померла", – плаче Наталя.

Лікували Світлану в реанімації як від коронавірусу. "Давали препарат від COVID-19. Хоча жодних підтверджень діагнозу не було. Думаю, а якщо вони вибрали неправильну тактику лікування? Може, у мами був би шанс врятуватися. Коли вона захворіла, я наполягла, що треба звернутися до лікаря. Вона не хотіла. А тепер не можу собі цього пробачити. Востаннє бачила маму 22 березня, потім ми тільки зтелефоновувалися. Зараз навіть не можу згадати, як вона виглядала", – стримуючи сльози розповідає Наталя.

Паталогоанатом, який робив розтин тіла Світлани Малько, розповів рідним, що легені жінки були повністю уражені. "Виявляється, йому передали документи, де діагноз коронавірус був під питанням. Тому він не став розтинати головний мозок мами. Хоча лікарі повідомили, що в неї був набряк мозку", – дивується Наталя.

У Івано-Франківській області 589 випадків захворювання на коронавірус

У медустанові рідним відмовили видати історію хвороби. Головний лікар Тарас Василик лише після повторного прохання показав документи, але не дозволив навіть сфотографувати їх.

"Моя сестра сама медпрацівниця, вона гортала картку й казала, що навіть аналізи були нормальні. Перший рентген показав, що легені мами вражені, потім вони говорили, що робили повторний рентген і ситуація була кращою. У неї не було хронічних захворювань, іноді піднімався тиск, але вона навіть постійно не вживала ліки. На відміну від тата, який без таблеток не може жити", – пояснює Наталя.

Тільки після того як жінка померла, її чоловікові зателефонували та запропонували продезінфікувати квартиру. Це було за 12 днів після госпіталізації. Більше ніхто в родині не занедужав. Чоловікові Світлани запропонували прийти в лікарню і зробити тест. А дочці Мар'яні порадили спостерігати за температурою і в разі чого здати аналізи.

Головний лікар міської лікарні №1 Івано-Франківська Тарас Василик спілкуватися з журналістом навідріз відмовився.

Зараз рідні Світлани Малько готують заяву в прокуратуру, вони хочуть розібратися, від чого померла їхня мама.