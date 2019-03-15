"Розчарування!" Цимбалюк пояснив, як окупанти пошкодували про захоплення Криму

У Росії після п'яти років окупації Криму почали виправдовувати анексію, але вже не згадуючи пропагандистські штампи про "націоналістів" та "радикалів".

Про це в Facebook повідомив український журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що Кремль пішов на такий крок лише тому, що виявився сильнішим.

"Значить, може вчинити так з будь-якою країною. І головне, люди, які брали участь в захопленні Криму, в більшості своїй вирушили вбивати на Донбас. Ось це ціна окупації АРК. Це одна військова кампанія проти України і розділяти окупацію Криму і Донбасу не треба" , – написав в мережі журналіст.

Також Цимбалюк навів цитати з інтерв'ю колишнього "народного мера" Севастополя Олексія Чалого, який також через п'ять років після окупації заговорив про розчарування.

"У нас до ладу не було націоналістів. Самотні хворі маргінали не беруться до уваги. І в Севастополі не так багато кримських татар (до слова, казанських у нас трохи більше). Та й севастопольські кримські татари далеко не беззастережно підтримували нову київську владу. В Севастополі більшою проблемою була значна кількість українських військових і силовиків", – розповів Чалий, додавши, що навіть не чув про радикальні організації в Криму.

Також окупант поскаржився, що за роки після анексії ситуація на півострові тільки погіршилася.

"Розчарування є. І дуже велике. За п'ять років ми (з себе також відповідальності не знімаю) так і не змогли створити гідну регіональну владу. Ми маємо вже другу адміністрацію, і другого губернатора, який займається масштабними зловживаннями. І ніякими федеральними фінансовими вливаннями це в свідомості людей не перебити", – додав Чалий.

Окупація Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, у окупантів в Криму забили на сполох через проблеми з торгівлею.

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