Розбився на смерть: під Києвом сталася трагедія з 2-річною дитиною

У селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району дворічна дитина розбилася, випавши з вікна восьмого поверху.

Як повідомили в прес-службі ГУ НП в Київській області, медики змогли лише констатувати смерть хлопчика.

Поліція встановила, що батько з сином піднялися на дев'ятий поверх в ліфті і по сходах пішли вниз. На восьмому поверсі чоловік поставив хлопчика на підвіконня, щоб він подивився у вікно. У цей час дитина через незачинене вікно нахилився і випав.

Вікно, з якого випав малюк

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві 4 червня Голосіївський районний суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровца і Івана Приходька. Вони свою провину заперечують.

Лікарі боролися за життя 5-річного Кирила з 31 травня. У цей день під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

Разом з правоохоронцями на місці стрілянини нібито перебували син Петровца зі своїм другом.

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