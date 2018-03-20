П'яний водій з дворічною дитиною у салоні, розбив 5 авто, тікаючи від поліції

У Харкові п'яний водій, тікаючи від поліції, розбив 5 авто.

Інцидент стався вночі 19 березня, коли копи намагалися зупинити порушника, повідомляє ТСН.

Водія переслідували кілька кілометрів. Коли один з екіпажів спробував перегородити йому дорогу, чоловік не зупинив авто і зіткнувся із поліцейським Toyota Prius.

Постраждав патрульний. Його з травмою голови доставили в лікарню.

Винуватець аварії мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. У салоні його машини сиділи жінка і дворічна дитина.

ДТП у Харкові Facebook / dtp.kiev.ua

ДТП у Харкові Facebook / dtp.kiev.ua

ДТП у Харкові Facebook / dtp.kiev.ua

ДТП у Харкові Facebook / dtp.kiev.ua

Як повідомляв "Обозреватель", п'яная 19-річна дівчина без водійських прав влаштувала ДТП у Запоріжжі.