"Ростимо антихриста з чубом!" Соколова яскраво висміяла фейк росТБ про концтабори Донбасу

Українська журналістка Яніна Соколова кумедно розвінчала фейк кремлівських пропагандистів, озвучений на програмі "60 хвилин", про те, що Україна нібито збирається будувати на Донбасі концтабори.

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" телеведуча відповіла рупорам Кремля, запропонувавши їм нові ідеї для лякалок (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Господи, концтабори! Я звертаюся до Червоного Хреста і Півмісяця! По ходу в Росії закінчилися запаси галоперидолу. Давайте налагодимо туди поставки! Російська психіатрія не може впоратися і просто відчинила всі запасні двері й пожежні виходи. Минулого тижня ми влаштували там "геноцид", цього – "концтабори", що буде наступного?" – задумалася Соколова.

Яніна Соколова Скріншот відео

"Тунгусько-донбаський метеорит? Чи відкриються секретні матеріали, в яких ми в підвалах СБУ ростимо антихриста з ось таким чубом! Годуємо його тільки салом рогатих свиней і загортаємо в пелюшки, відмародерені у "русскокрічащіх" немовлят. А коли він досягне пекельного повноліття в 13, приведе на землю Донбасу армію темряви. До речі, всі наші контрактники самі розумієте, з ким і як контракти підписували", – жартома додала вона.

Після цього Соколова звернулася до росіян, які сліпо довіряють брехливій пропаганді, і закликала їх до розсудливості.

"Люди, якщо ви ще люди, а не м'ясо, фаршироване радіопередавачами, зупиніться! Які, бл*дь, концтабори? А, хоча так, тут мені принесли креслення, вибачте. Дійсно – будуємо концтабори для трактористів і шахтарів. Для шахтарів вириємо величезні темні дірки в землі, і там вони будуть щодня по вісім годин без цигарок і горілки копати вугілля. А за це ми будемо їх карати – підступно платити зарплату гривнями!" – постібалася з міфів російських пропагандистів журналістка.

"Трактористів чекає концтабір іншого типу – ми щозими будемо виганяти їх у поле, дивитися в їхні очі, спраглі за землею-матінкою, й говорити: "Рано, зима ще". І вони сумні підуть додому до весни. Потім запряжемо їх у кабіну комбайна і трактора, увімкнемо нацистський кондиціонер і пустимо сіяти і орати. Платити будемо вже доларом, бо всю землю українську скуплять американські ковбої в ось таких капелюхах! Жах жахливий чекає Донбас! Ну, коротше, ви зрозуміли, російські глядачі: якщо ЗМІ вам п*здять, це ще не привід їм не довіряти", – пожартувала в кінці з росіян Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова вгамувала пропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву через фейк про примусову депортацію жителів Донбасу на Львівщину. Вона закликала її та інших посіпак окупантів припинити зомбувати жителів тимчасово окупованої території України і паскудити їм у голови.

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