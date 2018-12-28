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''РосТБ пробило дно в пекло'': опублікований потужний лист Сенцова

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Незаконно засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов написав нового листа з колонії. У ньому він сказав, що з його станом здоров'я усе гаразд, але сподіватися він може тільки на себе.

Лист був адресований російському опозиційному виданню "Новая газета" і присвячений програмі "60 хвилин", у якій обговорювали Сенцова. Політв'язень розповів, що не дивився ефір про себе, але орієнтується в інформаційному полі Росії.

"Російське федеральне ТБ уже давно пробило дно в пекло і веде звідти пряму трансляцію! Тому не шкодую про те, що не побачив цю чергову маячню. Хоча вранці я стисло дивлюся "Росію 24", щоб бути трохи в курсі того, що відбувається. А у неділю я насолоджуюся дві години Кисельовим (пропагандист Дмитро Кисельов. — Ред.). Тут немає театру, тому я ходжу на Кисельова", — написав політв'язень.

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Сенцов повідомив, що у нього все стабільно нормально й він не збирається здаватися і припиняти боротьбу.

"Тож хороших новин я не чекаю, ні загалом, ні для себе персонально. Але це не означає, що я збираюся здаватися, розчаровуватися або про щось шкодувати. Вірю я, як і раніше, тільки в себе. Може, це й цинічно, зате чесно й надійно", — поділився в'язень Кремля.

Олег Сенцов після голодування

Олег Сенцов після голодування

Facebook Людмила Денисова

Крім російського ЗМІ, Сенцов написав листа і російській правозахисниці Тетяні Щур, у якому він розповів про умови утримання у колонії, пише "Укрінформ".

"Умови типові, двоярусні ліжка, приблизно 70 осіб, точну кількість він не називає. Є кімната для прийому їжі з холодильником, столом і полицями для продуктів, електричним чайником. Є "червоний кут" із телевізором, який можна дивитися за розкладом", — переказала Щур.

Як писав OBOZREVATEL, 12 грудня у Франції відбулося вручення Премії імені Сахарова, присудженої українському в'язневі Кремля, режисерові й активісту Олегу Сенцову. Замість нього на вручення престижної нагороди приїхала двоюрідна сестра Наталя Каплан.

Засуджений за сфабрикованою справою за підготовку теракту кримський активіст Олег Сенцов продовжував голодування із травня по жовтень 2018 року. Його єдиною вимогою було звільнити всіх українців, яких окупант взяв у полон із політичних причин.

Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Олег Сенцов
Місце
Росія
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Исаев Максим, гениальный режиссёр!!! Это знают все, даже те, кто не смотрел его единственный фильм!
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Соколов Сергей
Соколов Сергей
Александрович Алексей, давай і далі кацапье, пробивай дно, адже усі 'вірять' твоїм паскудним дописам.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Кто такой Сенцов?
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Сенцоу надо быть немного в тренде и объявить себя военнопленным. А то как то некомильфо чалиться обычным зеком.
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