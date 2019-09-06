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8 вересня • оновлено в 11:32
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Россияне смотрели нам в глаза и несли смерть

22.7т Читати матеріал російською

НЕ ЗДИВУВАЛИ.

"- Ви вірите?

- у що?

- у щирість хлопця, який на колінах?

- вірю.

- здивували..."

Люди, люди...

... Пленных украинцев унижают. Морально уничтожают. Вытирают ноги об их честь и гордость, называя ничтожными. Потом бросают нехотя:

- идите мойтесь, завтра на обмен вас...

И ночь эта, перед возможным обменом - неописуема. А утром - построят всех и просто переведут на следующий подвал. Без обмена...

... Они же с нами болтали, смеялись... Мы их, русских погранцов, почти всех по имени знали. Перекрикивались, перезванивались. Мы не верили, что война - это не теория. Это практика. И накроет она нас именно со стороны тех, с кем болтали и смеялись. Они пытались сравнять нас с землей, еще вчера болтавшие... В глаза нам смотрели, и несли смерть...

... Нас ненавидели. Мы на той заправке, четверо, в камуфляже, с запахом реальной войны, как будто немой укор им, остальным. Они стояли и смотрели на нас косо, украдкой. Богатые и бедные, хитрые и безразличные, губастые и тощие. Кто-то нервно теребил край куртки, кто-то тряс ключами от авто, как будто это успокоит их совесть, или их ненависть... А они нас ненавидели. Потому что мы нарушали их привычную жизнь одним своим видом...

Новини
Цемах давно кормил бы собой земляных червей

... Брата хоронили. Собралось все село. И мать его, и девочка. А мы, побратимы, стояли и опускали глаза в землю. Внутри такая пилка точила душу, без остановки, часами, а теперь - годами. Мы, как мальчишки, вытирали украдкой слезы и нам было стыдно перед ними. Что не умер вместо него каждый из нас. Что мы живы, и теперь, живые, смотрим в глаза его матери...

... Мы в поле окопались, нашли яр, вырыли яму, чтобы там огонь развести. Ночь, мы вокруг все сидим, тихо посмеиваясь, каждый рассказывает о своем, безобидно подшучиваем друг над другом... Сегодня из той компании живы не все. И иногда кажется, очень отчетливо, что эта война нужна только нам. Тем, кто выжил. Вспоминаешь погибших друзей - и не знаешь, как дальше жить...

- Ви вірите?

- у що?

- у щирість хлопця, який на колінах?

- вірю.

- здивували...

А ось ви - ні. Вже не дивуєте... Своєю величезною, неосяжною байдужістю - не дивуєте...

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Росія
Теги
Новини Росії обмін
Джерело
Джерело: Facebook Олени Кудренко
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
слюнявые сопли. а по-другому и не получится. нет правды - нет настоящих героев.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Шо промычала-то,рагулиха альтернативно одаренная? Иди толчки пшековские мой,унитазы ваше понадусе ! СУГС!
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Марченко Юра
Марченко Юра
Карателей -убийц картавого надо бить чем попало и сколько попало.,замассовые убийства детей ,старух , женщин Донбасса
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