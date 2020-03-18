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18 березня • оновлено в 12:50
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Россияне пусть едят пирожные

13.4т
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Руководители практически всех стран мира обсуждают меры, направленные на предотвращение распространения пандемии коронавируса, обращаются к соотечественникам, проводят совещания. Практически все – и лидеры демократических стран, и авторитарные правители – понимают, как велика опасность, и стремятся продемонстрировать, что готовы с этой опасностью бороться.

В этой ситуации Владимир Путин отправляется в Крым. Праздновать шестую годовщину аннексии украинского полуострова. Награждать соучастников. Напоминать о собственных "исторических заслугах" перед Россией, пишет Виталий Портников для "Крым.Реалии".

Это поразительно, но даже в ситуации, когда многим россиянам грозит настоящая, а не придуманная кремлевской пропагандой опасность, их решивший стать пожизненным президент, похоже, не может предложить им ничего, кроме аннексии Крыма. Как говорится – пусть едят пирожные!

Даже в ситуации, когда многим россиянам грозит настоящая, а не придуманная кремлевской пропагандой опасность, их решивший стать пожизненным президент, похоже, не может предложить им ничего, кроме аннексии Крыма

Но с другой стороны – а что он еще может им предложить? Цены на нефть спикировали вниз. За ними отправился и российский рубль. Страна оказалась на пороге очередного экономического и социального кризиса, причем на этот раз – из-за совпадения по времени с пандемией – последствия этого кризиса могут оказаться куда более серьезными, чем в недавнем прошлом. И в этой ситуации остается только напоминать о "собирании земель" и "возвращении в родную гавань".

Но все эти пропагандистские штампы, наверное, были хороши, пока жители России не сталкивались с реальной опасностью и подлинным обнищанием. Сейчас они оказались на пороге и того, и другого. Путину нужно было бы задуматься о том, как предотвратить последствия пандемии, как организовать не статистику, а реальную помощь людям, которые завтра станут жертвами коронавируса или просто потеряют работу из-за коронавируса. Тут на самом деле не до праздников.

Если вы хотели узнать, что такое пир во время чумы, то это, уверен, и есть самый настоящий пир во время чумы, у участников которого измеряют температуру и берут анализы

Но ему, как видим, хочется веселиться. Крым, референдум об обновлении сроков пребывания на посту президента России, потом парад в честь 75-летия Победы. Если вы хотели узнать, что такое пир во время чумы, то это, уверен, и есть самый настоящий пир во время чумы, у участников которого измеряют температуру и берут анализы (и это не образ, на наличие коронавируса проверяют журналистов, обслуживающих Путина).

И этот безумный пир только подчеркивает всю аморальность оккупации Крыма.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Теми
Коронавірус Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Крым.Реалии
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Укропы почитайте https://colonelcassad.livejournal.com/5718421.html Вам полезно будет
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Бульба Остап
Бульба Остап
На московії треба побільше мітингів і свят. Хороших і різних.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бульба Остап, Ну, по-крайней мере почти все митинги и свята в честь побед, приобретений и других великих свершений. А не как в некоей соседней территории, где отмечают чисто даты, когда их в очередной раз оттрахали.
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Так ведь и сама Раша ведь не признала Крым сваим. Просто удобно распиливать бабло из всевозможных фондов на этой территории, мост в тупик изначально убыточен, по жд гоняют пустые поезда, ни медицины, ни связи, ни банковской системы, ни с/х без полива.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Kozak Ladya, про пустые поезда особенно посмешило. И как раз Крым своим признала. Донбасс ПОКА не признала
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