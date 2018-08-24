Итак война продолжается, у нас обстрелы на фронте, Российская Федерация продолжает всячески дестабилизировать ситуацию в стране, продолжаются хакерские атаки. Сегодня Майкрософот и спецслужбы США заявили о том, что РФ в очередной раз провела хакерские атаки, опять создала много фейковых аккаунтов на Республиканскую партию. Опять пытаются вмешаться в выборы в Конгресс.

Думаю, что США будут принимить жесткие меры в отношении РФ, так как американская разведка заявила, что эти хакеры связаны с российской армией…