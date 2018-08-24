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Мирослав Гай
Мирослав Гай
ЖурналістВсі статті автора

Россияне опять пытаются вмешаться в американские выборы

1.1тЧитати новину російською

Итак война продолжается, у нас обстрелы на фронте, Российская Федерация продолжает всячески дестабилизировать ситуацию в стране, продолжаются хакерские атаки. Сегодня Майкрософот и спецслужбы США заявили о том, что РФ в очередной раз провела хакерские атаки, опять создала много фейковых аккаунтов на Республиканскую партию. Опять пытаются вмешаться в выборы в Конгресс.

Думаю, что США будут принимить жесткие меры в отношении РФ, так как американская разведка заявила, что эти хакеры связаны с российской армией…

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Теми
Російська воєнна загрозавійнаРосійсько-український конфлікт
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Ютуб-канал Мирослава Гая
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Комментарии на сайте не модерированы
Графский Степан
Графский Степан
Интерсно, кого на этот раз в Кремле решили протолкнуть на выборах в Конгерсс США
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Графский Степан ! Вчера Болтон пять часов подряд доставал Патрушева- кого Путин видит в будущем Конгрессе США. Договорились,что кандидатов пусть выберет Трамп и представит Путину на утверждение...
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