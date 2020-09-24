Удивительно, но вид конвертопланов Osprey над Киевом в Москве произвел намного большее впечатление, чем то, что исполнялось американскими стратегическими бомбардировщиками с трех направлений одновременно: Северного – Эстония, Западного – Польша и Южного – Украина.

Как сообщают наши собственные источники, над Эстонией и Украиной оперировали по паре бомбардировщиков В-52Н, но и над Польшей работал не один, а как минимум – два бомбардировщика. Как мы помним, во время первого захода бомберов на территорию Украины, авиатрекеры показывали курсы двух машин, но из Англии ушли три бомбардировщика, просто два шли со включенными транспондерами, а один – с выключенным. Поэтому для гражданских трекеров он остался "за скобками".

Так вот, именно такая картина вчера наблюдалась над Польшей, и говорят, что именно там была наибольшая авиационная активность, которой еще никогда там не видели. Возможно, даже в операции принимали участия многофункциональные самолеты F-35. Но в любом случае, источники утверждают, что над Польшей происходило что-то невероятное.

И ведь практически все наблюдатели сошлись во мнении, что бомбардировщики отрабатывали массированный удар по российским войскам и важным стратегическим объектам на западе европейской части РФ. Казалось бы, именно это должно вызвать наиболее сильную реакцию, и в общем, так оно и случилось, но эта реакция оказалась не публичной. Вернее, эту реакцию можно оценить по тому, чего не произошло. А вот бурно комментировать это Москве не комильфо.

Ведь это они упиваются, когда небрежно рассказывают про ядерный пепел, которым собираются усыпать то одну, то другую страну, а то – и всех вместе. Но когда ядерные пепловозы выходят на ударную позицию просто рядом с ними и по сути, им остается только нажать кнопку "пуск", то такое упоротым россиянцам, которые штурмуют фанерный Бундестаг, рассказывать нельзя, ибо возникнет масса вопросов типа: "А мы жы ж где жы ж?".

Как всегда, проще сместить внимание на что-то другое и это было сделано с лихорадочной скоростью. Российский телевизор и российские же консервы в Украине в одну голосину подняли вой о том, что наглые конвертопланы США захватили Киев. Особенно подвывала тухлая консерва "Портнов в собственном сцаку"

Причем, в этот раз он уже не стеснялся и лепил слово в слово то же самое, что и его хозяева, через российские СМИ. В общем, вчера он даже буденовку не снял и парашют волочился прямо из его штанов. Ну что же, если им так "зашли конвертопланы, то вот еще партия фото от Александра Д.

Надеюсь, что их пылающие места разорвутся на британский флаг, что рано или поздно произойдет уже не виртуально, а натурально.

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